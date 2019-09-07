Стильный total black: знаменитости, которые потрясли выходом на Венецианском кинофестивале

7 сентября на итальянском острове Лидо проходит закрытие 76-го Венецианского кинофестиваля. По такому случаю журналисты LifeStyle 24 решили подобрать эффектные выходы звезд, которые сделали ставку на образ total black.

И черный наряд может потрясать красотой-это доказали знаменитые голливудские актрисы и перспективные модели. Одна за другой известные красавицы предстали на красной дорожке Венецианского фестиваля в брендовых платьях и стильных штанних костюмах. Как это было – смотрите в подборке LifeStyle 24.

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Кейт Аптон

Известная манекенщица и актриса пришла на презентацию фильма "Брачная история". Для выхода звезда выбрала приталенное платье от итальянского бренда Twinset, которое подчеркнуло ее стройную фигуру. На этот раз Кейт Аптон предпочла волнистые волосы и лаконичный макияж. Брендовые босоножки от Jimmy Choo завершили ее образ.

Моника Беллуччи

Эта итальянская красавица знает, как покорить сердца всех зрителей. Моника Беллуччи приехала на остров Лидо в потрясающем платье с плісуванням и широкими рукавами от Christian Dior.

А уже на кинопремьеру фильма "Необратимость" она пришла в стильном штанному костюме, к которому подобрала прозрачную блузу. Выглядела Моника Беллуччи великолепно.

Эльза Госк

Модель Эльза Госк решила поразить всех участников Венецианского фестиваля пикантным платьем. Вечерний наряд из коллекции Etro мало завязки на животе, которые подчеркивали ее стройную талию.

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Барбара Палвин

Черное платье для выхода выбрала и модель Барбара Палвин. Она засветилась на дорожке Венецианского фестиваля в платье от Giorgio Armani.

Сара Сампайо

А вот знаменитая модель Сара Сампайо решила эпатировать на Венецианском фестивале. В первый день мероприятия она пришла в штанному костюме от Armani. Пиджак Сара Сампайо решила расстегнуть, что придало еще большей пикантности ее образу.