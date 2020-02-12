Стильный выход Дакоты Джонсон: эффектные фото

Известная американская актриса Дакота Джонсон осуществила светский выход в стильном и привлекательном наряде. Звезда любит похвастаться роскошными образами на красных дорожках или закрытых вечеринках.

На днях в Лос-Анджелесе открылось заведение Gucci Osteria. Это ресторан, который был основан брендом Gucci и знаменитым шеф-поваром Массимо Боттурой. Дакота Джонсон является давней поклонницей этого дома моды, поэтому с радостью поддерживает его в новых инициативах.

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На мероприятие по случаю открытия ресторана актриса надела кожаную юбку вишневого цвета с высоким разрезом и металлизированный топ с глубоким декольте. Оба элемента образа являются результатом труда Алессандра Микеле и входят в коллекцию Gucci весна-лето 2020. Совместила такой наряд с черными босоножками.

Волосы Дакота уложила в красивую прическу с легкими локонами и сделала макияж с акцентом на глазах.



Дакота Джонсон в наряде от Gucci / Фото: Vogue.ua



Дакота Джонсон / Фото: Vogue.ua