Страстная неделя-2019: что можно есть

Великий пост 2019 начался 11 марта и продлится до 27 апреля. Самой строгой считается последняя неделя перед окончанием поста, которая называется страстной.

Во время Великого поста строго запрещены продукты, которые содержат мясо, рыбу, птицу, яйца. Нельзя употреблять молочные продукты, а также шоколад, макароны, белый хлеб, соления, пряности и алкоголь. Страстная неделя в этом году длится с 21 по 27 апреля. В течение этих семи дней нужно особенно соблюдать пост.

Мы подготовили для вас меню, которым следует питаться в страстную неделю 2019.

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Страстной понедельник

В понедельник можно кушать сырые овощи и фрукты, а также хлеб, мед и орехи. Рекомендуется есть один раз в сутки – вечером.

Страстной вторник

Так же как и в предыдущий день, разрешены сырые фрукты и овощи, мед, орехи и хлеб. Желательно кушать только вечером.

Страстная среда

Можно также есть хлеб, овощи и фрукты, холодную сырую пищу без масла.

Чистый четверг

В этот день разрешается есть горячую растительную пищу с растительным маслом два раза в день.

Страстная пятница

В страстную пятницу вообще воздержаться от приема пищи.

Великая Суббота

В субботу можно один раз в день поесть горячей растительной пищи, но без масла.

Пасхальное воскресенье

В воскресенье, 27 апреля, на Пасху, снимаются все ограничения на прием пищи.