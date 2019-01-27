Страстные поцелуи на прощание: Ченнинг Татум и Джесси Джей попали в объективы папарацци
Знаменитый голливудский актер Ченнинг Татум и поп-певица Джесси Джей вместе уже более 4 месяцев, однако до сих пор стараются не афишировать свои отношения. Однако папарацци удалось сфотографировать нежные поцелуи влюбленных возле дома Джесси.
38-летний Ченнинг Татум попал в объектив папарацци вместе со своей девушкой, 30-летней Джесси Джей. Влюбленные стояли возле дома певицы, который расположен в тихом районе Лос-Анджелеса.
Читайте также: Я выплакалась, – Дженна Дьюэнн впервые рассказала о разводе с Ченнингом Татумом
Американские репортеры подхватили влюбленных, когда те никак не могли распрощаться. Ченнинг Татум провожал ее к машине, когда водитель уже ждал у забора. Актер вышел на тротуар в сером спортивном свитере с капюшоном и темных брюках. На его голове была черная бейсболка. Вероятно, мужчина подозревал, что возле дома их будут ждать папарацци. Однако головной убор никак не мог скрыть трогательных поцелуев на прощание между Ченнингом и Джесси Джей.
Ченнинг Татум и Джесси Джей / Instagram / @everything_channing_tatum
Ченнинг Татум и Джесси Джей / Instagram / @everything_channing_tatum
Что известно об отношениях Ченнинга Татума и Джесси Джей?О романе Ченнинга Татума и Джесси Джей стало известно в октябре 2018 года. Пара была замечена на свидании в одном из ресторанов Сиэтла. Через несколько дней после этого 38-летний актер и Дженна Дьюэнн подали на развод после того, как прожили в официальном браке 9 лет. Бывшие влюбленные воспитывают общую дочь Эверли Элизабет Мейзелл Татум.
Выбор редакции
-
Ничего не требовали, просто били, – появились новые детали нападения на директора Оли Цыбульской26 января , 13:51
-
Директор певицы Оли Цыбульской стал жертвой жестокого нападения: детали26 января , 12:28
-
Детство в приюте, заключение и пожизненный статус любовницы: история успеха Коко Шанель25 января , 19:00