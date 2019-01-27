Страстные поцелуи на прощание: Ченнинг Татум и Джесси Джей попали в объективы папарацци

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Ченнинг Татум
Ченнинг Татум / Instagram/ @handsomechanningtatum

Знаменитый голливудский актер Ченнинг Татум и поп-певица Джесси Джей вместе уже более 4 месяцев, однако до сих пор стараются не афишировать свои отношения. Однако папарацци удалось сфотографировать нежные поцелуи влюбленных возле дома Джесси.

38-летний Ченнинг Татум попал в объектив папарацци вместе со своей девушкой, 30-летней Джесси Джей. Влюбленные стояли возле дома певицы, который расположен в тихом районе Лос-Анджелеса.

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Американские репортеры подхватили влюбленных, когда те никак не могли распрощаться. Ченнинг Татум провожал ее к машине, когда водитель уже ждал у забора. Актер вышел на тротуар в сером спортивном свитере с капюшоном и темных брюках. На его голове была черная бейсболка. Вероятно, мужчина подозревал, что возле дома их будут ждать папарацци. Однако головной убор никак не мог скрыть трогательных поцелуев на прощание между Ченнингом и Джесси Джей.

Ченнінг Татум і Джессі Джей
Ченнинг Татум и Джесси Джей / Instagram / @everything_channing_tatum

Ченнінг Татум і Джессі Джей
Ченнинг Татум и Джесси Джей / Instagram / @everything_channing_tatum

Что известно об отношениях Ченнинга Татума и Джесси Джей?О романе Ченнинга Татума и Джесси Джей стало известно в октябре 2018 года. Пара была замечена на свидании в одном из ресторанов Сиэтла. Через несколько дней после этого 38-летний актер и Дженна Дьюэнн подали на развод после того, как прожили в официальном браке 9 лет. Бывшие влюбленные воспитывают общую дочь Эверли Элизабет Мейзелл Татум.

Теги: LifeStyle Голливуд Звездные романы
Источник: 24 канал
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