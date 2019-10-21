Страстный поцелуй Поляковой и танцы: как Леся Никитюк отпраздновала 32-летие

Популярная телеведущая Леся Никитюк отпраздновала день рождения 19 октября. На праздник звезда пригласила близких друзей, среди которых – певица Оля Полякова. В сети появились первые видео и фото, которые поразили поклонников Леси Никитюк.

Как известно, ведущей "Нового канала" Лесе Никитюк исполнилось 32. По этому случаю звезда устроила шумный праздник в Киеве, которій еще долго будут обсуждать в сети. Однако просто посидеть в ресторане – это не для зажигательной Леси Никитюк. Поэтому в день рождения она успела и на воздушном шаре полетать, и на столе потанцевать, и с Олей Поляковой поцеловаться, и караоке спеть!

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Соответствующими кадрами Леся Никитюк поделилась на официальной инстаграм-странице. Телеведущая призналась, что ее праздник растянулся на весь уикенд и поблагодарила друзей за невероятную атмосферу.

"С днем рождения меня... Я продолжаю праздновать! Спасибо моим друзьям за атмосферу и родителям за жизнь и веру", – с юмором написала Леся Никитюк.



Леся Никитюк покаталась на воздушном шаре / Instagram / @lesia_nikituk

Вечер телеведущая продолжила в компании звездных гостей и близких друзей. Для вечеринки Леся Никитюк надела белое мини-платье, которое прекрасно подчеркнуло ее стройную фигуру. По традиции, звезда получила в подарок большой торт и волшебное пирожное с поздравлением. Но, вероятно, не это больше всего запомнится имениннице и ее гостям, а танцы телеведущей на столе и страстный поцелуй Оли Поляковой.

Как Оля Полякова поцеловала Лесю Никитюк: смотрите видео



Танцы Леси Никитюк на столе / Пресс-служба Нового канала



Леся Никитюк отпраздновала день рождения / Instagram / @lesia_nikituk