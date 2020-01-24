Строгая провокация: Кристина Агилера надела черный плащ на полностью обнаженное тело
39-летняя звезда особенно популярна на территории США, а ее хиты занимают первые чарты в мире. Последний ее альбом Liberation вышел в 2018 году и получил одобрительные отзывы от топовых изданий мира. Таким образом, Кристина продолжает заниматься творчеством и гастролировать по миру.
На днях она решила разбавить свои фотографии на инстаграм-странице, опубликовав среди концертных бекстейджев пикантную изюминку. На снимке Агилера предстала в черном плаще, который эротично прикрывал ее интимные части тела.
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Для завершения соблазнительного образа она надела массивные украшения на шею, серьги и кольцо. Ее волосы были стилизованы в виде мокрой укладки, а макияж едва-едва виднелся на лице. Фотография была сделана в фотостудии, а автором фото стал Люк Гилфорд.
Кристина Агилера / Instagram / @xtina
"Есть сила в том, чтобы быть уязвимой..." – так подписала фото Кристина Агилера. Сторонники одобрительно оценили такую провокацию звезды и засыпали ее комплиментами, а среди звезд ее поддержала такая звезда шоу-бизнеса, как Пэрис Хилтон.
Как на фото реагируют звезды и фанаты / скриншот из инстаграма
Что ранее публиковала Кристина Агилера, чтобы соблазнить фанатов – смотрите в нашей подборке.
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