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Строгая провокация: Кристина Агилера надела черный плащ на полностью обнаженное тело

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Кристина Агилера / Instagram / @xtina

39-летняя звезда особенно популярна на территории США, а ее хиты занимают первые чарты в мире. Последний ее альбом Liberation вышел в 2018 году и получил одобрительные отзывы от топовых изданий мира. Таким образом, Кристина продолжает заниматься творчеством и гастролировать по миру.

На днях она решила разбавить свои фотографии на инстаграм-странице, опубликовав среди концертных бекстейджев пикантную изюминку. На снимке Агилера предстала в черном плаще, который эротично прикрывал ее интимные части тела.

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Для завершения соблазнительного образа она надела массивные украшения на шею, серьги и кольцо. Ее волосы были стилизованы в виде мокрой укладки, а макияж едва-едва виднелся на лице. Фотография была сделана в фотостудии, а автором фото стал Люк Гилфорд.

Крістіна Агілера
Кристина Агилера / Instagram / @xtina

"Есть сила в том, чтобы быть уязвимой..." – так подписала фото Кристина Агилера. Сторонники одобрительно оценили такую провокацию звезды и засыпали ее комплиментами, а среди звезд ее поддержала такая звезда шоу-бизнеса, как Пэрис Хилтон.


Как на фото реагируют звезды и фанаты / скриншот из инстаграма

Что ранее публиковала Кристина Агилера, чтобы соблазнить фанатов – смотрите в нашей подборке.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Christina Aguilera (@xtina)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Christina Aguilera (@xtina)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Christina Aguilera (@xtina)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Christina Aguilera (@xtina)

 

 

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Автор: Надежда Биленко
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Эротика
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