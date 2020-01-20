Леся Никитюк засветила упругие ягодицы в бикини: какой секрет стройности звезды

Фигуре успешной телеведущей Леси Никитюк можно только позавидовать. Длинные ноги, стройная талия и упругие ягодицы – идеальные формы, о которых мечтают тысячи женщин. Однако секрет Леси Никитюк достаточно прост: нужно делать физические упражнения в воде.

Как телезвезда рассказала поклонникам в сети, не всегда изнурительные диеты дают результат. А вот эффективность водных процедур Леся Никитюк уже проверила на собственном опыте и убеждена, что именно они могут помочь красавицам держать свою фигуру в форме и забыть о целлюлите.

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"Значит, девочки, рассказываю секрет: хотите подтянуть ножки, попку и убрать целлюлит? Бегайте в воде! Так вы сжигаете на 100 ккал больше, чем когда занимаетесь на улице или в зале. Люди, которые имеют более 100 килограммов, худеют быстрее. Мы же – весом до 100 – подтягиваем кожу и приводим в тонус мышцы. Еще один плюс такой зарядки – суставы не нагружаются", – рассказала Леся Никитюк.

В эффективности совета телеведущей можно убедиться в ее блоге. Леся Никитюк активно публикует пикантные фото в сети, на которых щеголяет своей роскошной фигурой.

Плавание давно является хобби Леси Никитюк. Телеведущая годами занималась этим профессионально и даже была кандидатом в мастера спорта. Кроме этого, знаменитая украинка не скрывает, что следит за своим питанием. Недавно она в шутливой форме поделилась секретом своей диеты, назвав ее "занюхиванием". Она заключается в том, что, когда вдыхаешь аромат калорийной пищи, нужно есть полезную, например, яблоко. Правильное питание и спорт таки дают результат, ведь Леся Никитюк выглядит великолепно.