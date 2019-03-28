Стройная Эльза Хоск оголила ноги в золотом платье: фото

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Эльза Хоск
Эльза Хоск / Instagram / @hoskelsa

30-летняя "ангел" Victoria's Secret Эльза Хоск умеет выглядеть роскошно и обольстительно в любом наряде. Так, в социальных сетях она часто показывает снимки рабочих моментов, личной жизни и путешествий, вдохновляя армию фанатов.

Новые яркие снимки Эльза опубликовала на своей странице в Instagram.

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В подписи шведская модель сообщила поклонникам, что впервые приехала в Дубай. Вечером, 27 марта, звезда посетила вечеринку в честь запуска весенне-летней коллекции бренда Madiyah Al Sharqi.

Для выхода Эльза надела золотое платье на запах от местного бренда. Завершили образ "ангела" сумочка Chanel и туфли на шпильке цвета фуксии.

Ельза Госк
Эльза Хоск / Instagram / @hoskelsa

Ельза Госк
Эльза Хоск / Instagram / @hoskelsa

Ельза Госк
Эльза Хоск / Instagram / @hoskelsa

Ельза Госк
Эльза Хоск / Instagram / @hoskelsa

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Теги: LifeStyle Мода Стиль и мода Victoria's Secret Эльза Хоск
Источник: LifeStyle 24
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