Стройная Эльза Хоск оголила ноги в золотом платье: фото

30-летняя "ангел" Victoria's Secret Эльза Хоск умеет выглядеть роскошно и обольстительно в любом наряде. Так, в социальных сетях она часто показывает снимки рабочих моментов, личной жизни и путешествий, вдохновляя армию фанатов.

Новые яркие снимки Эльза опубликовала на своей странице в Instagram. Читайте также: Блестяще выглядит: Эшли Грэм показала смелый образ – фото В подписи шведская модель сообщила поклонникам, что впервые приехала в Дубай. Вечером, 27 марта, звезда посетила вечеринку в честь запуска весенне-летней коллекции бренда Madiyah Al Sharqi. Для выхода Эльза надела золотое платье на запах от местного бренда. Завершили образ "ангела" сумочка Chanel и туфли на шпильке цвета фуксии.

Эльза Хоск / Instagram / @hoskelsa

Эльза Хоск / Instagram / @hoskelsa

Эльза Хоск / Instagram / @hoskelsa

Эльза Хоск / Instagram / @hoskelsa