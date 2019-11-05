Студии Marvel и Disney снимут третью часть "Человека-муравья"

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Кадр из фильма "Человек-муравей 2"
Кадр из фильма "Человек-муравей 2" / IMDb

Еще один супергеройский фильм, основанный на одноименном комиксе от Marvel, получит продолжение. Так, фанаты Человека-муравья увидят третью часть франшизы.

О том, что самые популярные киностудии мира, Мarvel и Disney, будут работать над третьей частью фильма "Человек-муравей", сообщает издание The Hollywood Reporter.

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В источнике говорится, что режиссером ленты станет 55-летний американский фильмотворец Пейтон Рид. Ведь именно он работал над двумя предыдущими частями франшизы "Человек-муравей" (2015) и "Человек-муравей и Оса" (2018).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений MCU Direct (@mcu_direct)

Также к своим ролям вернутся Пол Радд, который сыграет главного героя, Эванджелин Лилли, Майкл Дуглас, Мишель Пфайффер, а также Майкл Пенья.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений MCU Direct (@mcu_direct)

Напомним, что в 2015 году первая часть "Человека-муравья" собрала в прокате 519 миллионов долларов, а вторая, которая увидела свет в 2018 году, 622 миллиона долларов. Однако, как отмечается на сайте The Hollywood Reporter, третий эпизод франшизы выйдет не раньше, чем в 2022 году, поскольку сейчас студии занимаются производством "Черной пантеры", "Доктора Стрэнджа" и продолжением "Тора".

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кино Disney Голливуд
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