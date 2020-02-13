Студия Disney начала работу над фильмом "Аладдин 2"

Приключенческий фильм о хорошем уличном воре Аладдине получит ожидаемое продолжение. Студия Disney запустила в разработку идею проекта. Другие детали читайте дальше на LifeStyle 24.

О том, что лента "Аладдин" получит сиквел, сообщается на сайте The Hollywood Reporter.

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Единогласное решение о съемках второй части якобы было принято сразу после премьеры, которая состоялась в мае 2019 года, однако лишь сейчас создатели решили известить о своих намерениях фанатов.

Как известно, сценарий к сиквелу "Аладдин 2" будут писать Джон Гэйтинс и Андреа Берлофф. Американские сценаристы обещают, что сюжет второй части будет довольно оригинальным.

Ожидается, что к главной роли вернется Уилл Смит, а режиссер оригинальной части Гай Ричи снова сядет в свое кресло. Однако роли будут распределять после того, как сценарий будет полностью написан.

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