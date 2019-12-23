Студия Warner Bros. планирует снять "Шерлока Холмса 4" с Робертом Дауни-младшим, – СМИ

Известная американская киностудия Warner Bros. может выпустить очередную экранизацию о популярном сыщике Шерлоке Холмсе. Поговаривают, главную роль исполнит Роберт Дауни-младший, который примерил этот образ в 2009 и 2011 годах.

Сейчас к большой премьере готовится фильм с Робертом Дауни-младшим "Удивительное путешествие доктора Дулиттла", однако в иностранных СМИ уже ходят слухи о новых проектах с его участием. На сайте издания We Got This Covered сообщается, что по состоянию на декабрь 2019 года студия Warner Bros. работает на разработкой продолжения "Шерлока Холмса".

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В источнике также отмечается, что к ролям планируют вернуть тех же актеров, которые засветились в двух предыдущих картинах. Среди них – Роберт Дауни-младший.

Однако, быть ли четвертой части "Шерлока Холмса" зависит именно от голливудского актера. В случае его согласия, студия Warner Bros. сразу запустит проект в разработку, ведь по словам представителей, они не собираются останавливаться на достигнутом.



Роберт Дауни-младший в фильме "Шерлок Холмс" / IMDb

Напомним, что в декабре 2021 года в мировом прокате ожидают третью часть "Шерлока Холмса", однако не стоит путать этот проект с британским сериалом "Шерлок", где главную роль сыграл Бенедикт Камбербэтч.



Бенедикт Камбербэтч в сериале "Шерлок" / IMDb