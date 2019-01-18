Суд вынес решение по жестокому убийству внучки Моргана Фримена: подробности

17 января суд Манхэттена приговорил убийцу 33-летней внучки известного актера Моргана Фримена, Ламара Девенпорта до 20 лет тюрьмы.

Об этом пишет издание The Sun. Жестокое убийство произошло летом 2015 года. Тогда 33-летнюю Иден Хайнс нашли мертвой в Нью-Йорке с многочисленными ножевыми ранениями. На месте преступления был задержан ее бойфренда Ламара Дейвенпорт, который находился в состоянии наркотического опьянения и сидел с ножом над телом.

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Мужчина зарезал девушку, пытаясь "изгнать дьявола". "Дьявол, прочь, убирайся во имя Иисуса Христа, я изгоняю тебя!" – кричал Ламар. А после этого соседи посмотрели в окно и увидели окровавленное тело Иден посреди улицы.

Суд длительное время рассматривали дело и в итоге "смягчили" приговор за того, что убийца был под воздействием наркотических веществ.

Добавим, что Иден Хайнс была внучкой первой жены Фримена Дженетт Брэдшоу, однако он всегда считал ее родной.



Морган Фримен и Иден Хайнс / Getty Images