Суд вынес решение по жестокому убийству внучки Моргана Фримена: подробности

54 Читати новину українською
Морган Фримен с погибшей внучкой Иден Хайнс
Морган Фримен с погибшей внучкой Иден Хайнс / www.gettyimages.com

17 января суд Манхэттена приговорил убийцу 33-летней внучки известного актера Моргана Фримена, Ламара Девенпорта до 20 лет тюрьмы.

Об этом пишет издание The Sun. Жестокое убийство произошло летом 2015 года. Тогда 33-летнюю Иден Хайнс нашли мертвой в Нью-Йорке с многочисленными ножевыми ранениями. На месте преступления был задержан ее бойфренда Ламара Дейвенпорт, который находился в состоянии наркотического опьянения и сидел с ножом над телом.

Читайте также: Морган Фримен ответил на острые обвинения в домогательствах: детали

Мужчина зарезал девушку, пытаясь "изгнать дьявола". "Дьявол, прочь, убирайся во имя Иисуса Христа, я изгоняю тебя!" – кричал Ламар. А после этого соседи посмотрели в окно и увидели окровавленное тело Иден посреди улицы.

Суд длительное время рассматривали дело и в итоге "смягчили" приговор за того, что убийца был под воздействием наркотических веществ.

Добавим, что Иден Хайнс была внучкой первой жены Фримена Дженетт Брэдшоу, однако он всегда считал ее родной.


Морган Фримен и Иден Хайнс / Getty Images

Теги: LifeStyle Голливуд Потери
Источник: Lifestyle
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Пончики – рецепт приготовления пышных и душистых сладостей
сегодня 14:08 Пончики – рецепт приготовления пышных и душистых сладостей
Богданна Рибак 384
Что приготовить на Крещенский Сочельник: рецепты постных блюд от шеф-повара
17 января 15:00 Что приготовить на Крещенский Сочельник: рецепты постных блюд от шеф-повара
Олена Булан 1184
Путь к признанию: самые известные люди, карьера которых началась с неудач
16 января 21:00 Путь к признанию: самые известные люди, карьера которых началась с неудач
Альона Захарова 326
Топ-5 вещей в зимнем гардеробе: советы стилиста
16 января 19:30 Топ-5 вещей в зимнем гардеробе: советы стилиста
Юлія Девда 754
Кейт Мосс – 45: топ-5 обложек глянцев с супермоделью
16 января 17:44 Кейт Мосс – 45: топ-5 обложек глянцев с супермоделью
215
Назад в прошлое: как голливудские звезды выглядели 10 лет назад
16 января 10:54 Назад в прошлое: как голливудские звезды выглядели 10 лет назад
411
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук