"Судить по совести": фильм о справедливом адвокате, снятый на реальных событиях

Иногда нам кажется, что в мире не хватает справедливости и мало кто хочет за нее бороться. Однако фильм "Судить по совести", в основу которого положены реальные исторические события, готов доказать обратное. Американская драма о честности и беспристрастности молодого адвоката уже сегодня, 16 января, стартует в украинских кинотеатрах.

В сюжет фильма "Судить по совести" заложено реальные события из жизни адвоката Стивенсона, который сейчас работает профессором юридического факультета Нью-Йоркского университета. Также специалист в сфере юриспруденции является основателем и директором "Инициативы равного правосудия". Так, главным персонажем в фильме "Судить по совести" – предстает он, честный и справедливый американец.

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Благодаря его усилиям в США отменили возможность выносить смертные приговоры лицам, не достигшим 18 лет. Что самое интересное, известный американский юрист сам выступил соавтором сценария к фильму "Судить по совести". Относительно съемочной группы – в режиссерское кресло сел Дестин Креттон, известный своей работой над "Стеклянным замком".



Реальный Брайан Стивенсон / Refinery29

По сюжету, темнокожий юрист Брайан Стивенсон, которого сыграет Майкл Б. Джордан, живет по совести. Чуть ли не всю свою жизнь он посвятил поиску справедливости. Особую выраженность его беспристрастность приобретала тогда, когда притеснения испытывали самые незащищенные слои населения. В частности, те, которые проживали в районах гетто. Однажды он встречает дело Уолтера Макмиллиана, которого сыграет оскароносный Джейми Фокс.

В фильме он – темнокожий мужчина, который на протяжении многих лет упорно работал ради своей семьи и вместе с женой растил девять детей. На его плечи несправедливо сваливается убийство, которое он якобы совершил. Местные органы власти не считаются с его алиби – в момент преступления мужчина был в людном месте в компании друзей. Справедливый юрист Стивенсон решает ему помочь.

"Судить по совести": трейлер украинском смотреть онлайн