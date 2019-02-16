Судья Нацотбора Евровидения-2019 назвал главный недостаток выступления группы KAZKA: детали

В субботу, 16 февраля, в Украине отгремел второй полуфинал Национального отбора Евровидения-2019, который запомнился сильной критикой. Самую большую волну комментариев получила популярная группа KAZKA.

Еще во время выступления коллектива в сети активизировались люди, которые ввели своеобразный флешмоб #NOKAZKA. Таким образом украинцы откровенно показали, что пение солистки коллектива далеко от идеала, следовательно KAZKA не может одержать победу на шоу.

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Но несмотря на шквал критики популярный коллектив все же вышел в финал Национального отбора. По словам Андрея Данилко, разговоры о выступлении KAZKA будут идти, ведь это побочный эффект их славы. Зажигательный музыкант прервал Джамалу на полуслове и поддержал группу.

После шоу свое мнение решил высказать и Евгений Филатов, который во второй раз занял судейское кресло вокального проекта. Артист откровенно заявил, почему KAZKA получила такие низкие баллы от судей и зрителей. По его словам, главной проблемой популярного коллектива являются неудачные живые выступления, вызванные волнением солистки группы Александры Зарицкой.

KAZKA получила от меня 5 баллов. Это средний балл за выступление, который я вынес, основываясь на том, что увидел и услышал, сидя в зале. Для многих стало неожиданностью, что группа, обладающая такой вирусной популярностью, получила довольно низкую оценку зрителей. Но этому есть очевидное объяснение. Вынужден констатировать тот факт, что проблемы с живым исполнением, которые возникли у KAZKA на прошлом Нацотборе, как и раньше актуальны. Тут скорее дело не только в интонировании, но и в волнении на сцене,

– пояснил Евгений Филатов.

Фавориты Национального отбора все же поборются за победу в конкурсе. Однако во время объявления результатов голосования Александра Зарицкая не скрывала своего удивления по поводу таких низких баллов, что рассмешило сеть.

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На Национальном отборе группа KAZKA презентовала свою лирическую песню Apart. В композиции нежно звучала свирель, а номер коллектива дополнили бэк-вокалистки в национальной одежде, что добавляло колорита песне.

Нацотбор Евровидения-2019: смотреть онлайн – выступление группы KAZKA