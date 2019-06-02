Супермодель Алина Байкова призналась о своем отношении к Зеленскому

Знаменитая украинская модель Алина Байкова призналась, как относится к нынешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Об этом Алина рассказала в интервью с Екатериной Осадчей в "Светской жизни".

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Супермодель отметила, что поддерживала кандидата Владимира Зеленского и голосовала за него из Нью-Йорка.

"Я за Владимира Зеленского голосовала, в Нью-Йорке пошла и зарегистрировалась. Мне нравится его настроение, нравится как он обращается к людям. Вот даже когда он просил сделать инаугурацию 19 мая, а ее сделали 20, он официально в Instagram извинился перед всеми за то, что будут пробки. Трамп общается через Twitter, а наш президент через Instagram, это такая нормальная тема в целом", – отметила Байкова.

Алина Байкова поделилась своими надеждами относительно того, что Зеленский "сделает то, что она хотела сделать в целом и ей не нужно будет становиться президентом".