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Супермодель Кэндис Сванепул взбудоражила сеть соблазнительной съемкой: фото

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Кэндис Сванепул / Instagram / @angelcandices

Знаменитый "ангел" Victoria's Secret и одна из самых высокооплачиваемых моделей мира продемонстрировала стройное тело в новой фотосъемке. 31-летняя знаменитость позировала в микробикини под струями воды. Пикантные фото Кэндис Сванепул опубликовала на личной странице в инстаграме.

Южноафриканская супермодель принадлежит к тем звездам, которые любят пикантные съемки и часто обнажаются перед камерами известных фотографов современности. Так, Кэндис Сванепул предстала в очередной чувственной съемке.

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Блондинка выбрала для фотосессии черно-белый полосатый купальник на завязках. Под струей воды она развязала шлейки, что придало фотографиям еще большей сексуальности. Подтянутое тело звезды благодаря каплям воды выглядело более изящным и хрупким.

Несмотря на "влажную" съемку, Кэндис Сванепул выбрала насыщенный макияж, который дополнил ее манящий образ.

Кендіс сванепул
Кэндис Сванепул / Instagram / @angelcandices

кендіс сванепул
Кэндис Сванепул / Instagram / @jeromeduran


Кэндис Сванепул / Instagram / @angelcandices

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Автор: Надежда Биленко
Теги: Кэндис Свейнпол Новости LifeStyle LifeStyle
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