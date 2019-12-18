Супермодель Шанель Иман стала мамой во второй раз: первые фото новорожденной крохи

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Модель Шанель Иман / Instagram / @chaneliman

Американская модель, наиболее известная как одна из ангелов Victoria's Secret, получила лучший подарок накануне Рождества. Вчера, 17 декабря, она родила второго ребенка. Шанель Иман решила сразу приучать дочь к публичности и создала личную страничку в инстаграме для младенца.

29-летняя модель Шанель Иман и ее 26-летний муж Стерлинг Шепард, который играет в американский футбол, стали родителями девочки. Этой радостной новостью супруги поделились просто из роддома, опубликовав трогательные семейные фото. Дочь назвали Кэсси Сноу.

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Мы получили свой рождественский подарок немного раньше,
– отметила звездная мама в заметке.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Chanel Iman (@chaneliman)

Пара решила не откладывать в долгий ящик социализацию новорожденной крохи и создала для дочери собственную страницу в инстаграме. Родители уже успели опубликовать две фотографии Кэсси Сноу, а менее чем за сутки на нее подписались почти три тысячи пользователей. С пополнением семью уже успели поздравить звездные коллеги. 

Напомним, что пара поженилась в марте 2018 года, после того как Стерлинг Шепард сделал предложение любимой в ее 27 день рождения. Они отметили громкую свадьбу в Лос-Анджелесе. Супруги уже воспитывают двухлетнюю дочь Келли Клей, которая также живет публичной жизнью. 

 

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Victoria's Secret Звездные дети Звездные мамы
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