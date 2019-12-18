Супермодель Шанель Иман стала мамой во второй раз: первые фото новорожденной крохи

Американская модель, наиболее известная как одна из ангелов Victoria's Secret, получила лучший подарок накануне Рождества. Вчера, 17 декабря, она родила второго ребенка. Шанель Иман решила сразу приучать дочь к публичности и создала личную страничку в инстаграме для младенца.

29-летняя модель Шанель Иман и ее 26-летний муж Стерлинг Шепард, который играет в американский футбол, стали родителями девочки. Этой радостной новостью супруги поделились просто из роддома, опубликовав трогательные семейные фото. Дочь назвали Кэсси Сноу.

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Мы получили свой рождественский подарок немного раньше,

– отметила звездная мама в заметке.

Пара решила не откладывать в долгий ящик социализацию новорожденной крохи и создала для дочери собственную страницу в инстаграме. Родители уже успели опубликовать две фотографии Кэсси Сноу, а менее чем за сутки на нее подписались почти три тысячи пользователей. С пополнением семью уже успели поздравить звездные коллеги.

Напомним, что пара поженилась в марте 2018 года, после того как Стерлинг Шепард сделал предложение любимой в ее 27 день рождения. Они отметили громкую свадьбу в Лос-Анджелесе. Супруги уже воспитывают двухлетнюю дочь Келли Клей, которая также живет публичной жизнью.