Свадьба Никиты Добрынина и Даши Квитковой: звездная пара рассекретила детали будущего праздника

Популярная украинская пара Даша Квиткова и Никита Добрынин активно готовятся к предстоящей свадьбе, которая состоится уже 12 августа этого года. Пара с радостью делится с поклонниками интересными деталями долгожданного праздника.

Из-за пандемии коронавируса и карантина Даше и Никите пришлось перенести свадьбу с мая на август. Однако влюбленные решили узаконить отношения в запланированную дату. Они расписались 23 мая в одном из киевских ЗАГСов. Теперь в откровенном интервью для журнала Woman Magazine пара рассказала детали громкого празднования, которое состоится через месяц.

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Где состоится свадьба?

Никита признался, что сначала они планировали устроить праздник в Италии. Однако эта идея быстро отпала, поскольку началась пандемия коронавируса. Даже в Украине свадьбу пришлось перенести. Новобрачные поняли, что на родине можно сделать не менее пышную и красивую свадьбу, чем за рубежом.

Даша добавила, еще одной причиной того, что свадьба состоится в Украине является то, что они очень хотят видеть на ней своих бабушек и дедушек. Поскольку они уже в пожилом возрасте и им запрещены перелеты, то влюбленные позаботятся о том, чтобы перевезти их в Киев.

Напомним, ранее Квиткова и Добрынин рассказывали, что свадьба состоится на крыше одного из киевских заведений с видом на столицу.

Будут ли на свадьбе журналисты?

Никита отметил, что сначала они хотели пригласить на свадьбу большое количество людей, в том числе и публичных. Однако потом решили, что хотят более уютный и семейный праздник. Журналистов на праздновании также не будет.

Даша Квиткова рассказала о своих платьях

Девушка призналась, что ей уже сшили два свадебных платья и они идеальны. Квиткова отметила, что уже не может дождаться дня свадьбы, чтобы надеть их.

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Приглашенные звездные гости

Никита Добрынин признался, что на празднике будет петь Ирина Билык. Однажды она написала ему в фейсбуке, когда они были в одном заведении. Телеведущий встретился с исполнительницей и она рассказала, что смотрела проект "Холостяк" с его участием и если будет свадьба, то подарит свое выступление. Паре нравится творчество артистки, поэтому они рады такому подарку.

Даша Квиткова и Никита Добрынин рассказали детали свадьбы: смотрите видео онлайн