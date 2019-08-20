Свадьба Джастина Бибера и Хейли Болдуин состоится в сентябре, – СМИ

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Свадьба Джастина Бибера и Хейли Болдуин состоится в сентябре, – СМИ

Кажется, поклонники американского певца и известной модели наконец дождались пышного торжества по случаю бракосочетания звезд. 25-летний Джастин Бибер и 22-летняя Хейли Болдуин готовятся разослать приглашения своим близким, что свидетельствует о том, что свадьба пары уже не за горами.

На сайте издания TMZ авторы ссылаются на источники, близкие к звездной паре. По их словам, Джастин Бибер и Хейли Болдуин намерены разослать приглашения на празднование уже через неделю, то есть, в конце августа.

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Однако о точной дате церемонии бракосочетания и официального празднования еще не известно. Скорее всего, Джастин и Хейли пойдут под венец в сентябре, поскольку традиционно молодожены рассылают приглашения за несколько недель до свадьбы.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Justin Bieber (@justinbieber)

Что известно об отношениях Джастина Бибера и Хейли Болдуин?
Звезды начали встречаться в сентябре 2015 года. Однако после нескольких месяцев романа певец разорвал отношения с моделью и вернулся к Селене Гомес. Однако их союз продлился недолго. После этого Джастин и Хейли снова объявили о романе. В июле 2018 года поп-исполнитель сделал предложение своей девушке на Багамах. В сентябре они официально стали супругами, однако в мае стало известно, что пара перенесла пышное празднование из-за депрессии Джастина Бибера.

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Теги: LifeStyle Звездные свадьбы Хейли Болдуин Джастин Бибер
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