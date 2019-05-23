Потап и Настя Каменских поженились: фото и видео со свадьбы

Знаменитый дуэт исполнителей Потап и Настя Каменских, которые в течение 11 лет выступали на одной сцене, 23 мая поженились. Длительное время пара скрывала свои отношения и не комментировала никакие слухи об их романе, но в день свадьбы исполнители опубликовали видеоролик "Константа", в котором они публично заявили о своих чувствах и признались, что будут праздновать свадьбу.

Свадьба Потапа и Насти Каменских состоялась в ресторане Fabius, недалеко от Киева. Он расположен на Столичном шоссе на въезде в Конча-Заспу. Ресторан известен своей итальянской кухней, имеет собственную сыроварню, пекарню и даже экотеплицу. Известно, что накануне церемонии, по данным СМИ, на летнюю террасу ресторана завезли технику и цветы, а само заведение на весь день 23 мая закрыто для посторонних.

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Для свадебной церемонии Настя Каменских выбрала платье в салоне Luxury Bridal Store "Novias". Платье белого цвета удачно подчеркнуло ее фигуру, выделив грудь глубоким декольте. Вышитые аппликации на платье добавили роскоши и элегантности. Волосы она заколола наверх, оставив два локона, а для макияжа выбрала нежные оттенки. 32-летняя Настя Каменских для свадьбы также надела изысканную кружевную фату.



Настя Каменских в свадебном платье / Instagram / @kamenskux

Что касается Потапа, то он примерил стильный бежевый костюм, белую рубашку и белые кроссовки. Что интересно, свадебные платья на фотографиях перед свадьбой и во время церемонии отличаются, поэтому можно утверждать, что для особого дня певица подобрала не один образ.



Первое фото со свадьбы Потапа и Насти Каменских/ Instagram / @miatopone



Свадьба Потапа и Насти Каменских / Instagram / @jetsetterua

Среди звездных гостей на свадьбе невест можно увидеть Олю Полякову, Надю Дорофееву и Владимира Дантеса, танцовщицу команды Насти под псевдонимом в Instagram "Henry Liya", Екатерину Осадчую и Юрия Горбунова, Машу Ефросинину и других.

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Владимир Дантес и Надя Дорофеева готовятся к свадьбе / Instagram / @nadyadorofeeva



Владимир Дантес и Надя Дорофеева / Instagram / @vladimirdantes



Henry Liya на свадьбе в Потапа и Насти Каменских​ / Instagram / @henryjuly

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Что известно об отношениях Потапа и Насти Каменских? О личной жизни новоиспеченных супругов известно мало. Деятельность дуэта Потапа и Насти Каменских длилась с 2006 по 2017 год. В то время Потап находился в официальном браке с украинским продюсером Ириной Горовой (1999-2014) и имеет от нее сына Андрея, которому сейчас 10 лет. Что касается Насти Каменских, то звезда всегда пыталась скрывать свои отношения, однако в последние годы начала намекать на роман с любимым мужчиной, которого не хотела показывать общественности. Она неоднократно публиковала в соцсетях фотографии с обручальным кольцом, появление которого не комментировала.



Что же касается экс-жены Потапа, то, несмотря на развод с мужем, она продолжает с ним профессиональные отношения – вместе с ним она создала продюсерский центр Mozgi Entertainment, а также занимается совместным воспитанием сына.