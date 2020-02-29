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Свадьба принцессы Беатрис: сын жениха Эдоардо Моцци получит почетную роль на церемонии

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Изо дня в день инсайдеры раскрывают новые подробности предстоящей свадебной церемонии принцессы Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци. Под венец пара пойдет уже 29 мая, а супружеские обеты влюбленные дадут в Королевской часовне Сент-Джеймсского дворца. Трехлетний сын жениха также присоединится к официальному празднованию.

Для мирового сообщества не секрет, что жених последней холостой внучки Ее Величества итальянец Эдоардо Мапелли Моцци был помолвлен с архитектором Дарой Хуанг. Она узнала об измене любимого из прессы. Вместе они воспитывали сына Кристофера. Судя по всему, паре удалось наладить отношения без скандала и остаться друзьями.

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Свадьба принцессы Беатрис будет существенно отличаться от привычных королевских празднований еще и тем, что к почетной роли приобщат трехлетнего сына Эдоардо Мапелли Моцци. Как сообщает издание Daily Mail, мальчик вручит брачующимся кольца перед десятками почетных гостей и даже произнесет речь на приеме в Букингемском дворце.

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци попросили Кристофера исполнить роль, чтобы показать насколько сильно они его любят,
– подчеркнул представитель пары.

Так, Кристофер станет самым молодым среди гостей свадьбы, которым поручали эту миссию, за всю историю брачных церемоний представителей британской монаршей семьи. Кроме того, мать мальчика Дара Хуанг также приглашена на церемонию, как уверяют инсайдеры.

Напомним, что принцесса Беатрис получила предложение от миллиардера Эдоардо Мапелли Моцци в сентябре 2019 года в Италии. Известно, что свадьба последней незамужней внучки королевы Елизаветы II будет финансироваться из собственного бюджета брачующихся. Как ранее отмечали инсайдеры, зрители не смогут увидеть свадебную церемонию в телеэфире, праздник будет полностью частным, без доступа общественности и прессы. Также молодожены отказались от свадебных подарков и попросили гостей праздника помочь работе двух благотворительных фондов Big Change и Cricket Brings Hope, которые основала внучка королевы Елизаветы II.

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Автор: Марина Джура
Теги: Королівська сім'я Свадьба принцессы Беатрис Новости LifeStyle LifeStyle
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