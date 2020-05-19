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Светлана Тарабарова во второй раз беременна: чувственное фото

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Светлана Тарабарова беременна
Светлана Тарабарова беременна / Фото из открытых источников

Попурярная украинская певица Светлана Тарабарова тщательно скрывала свою беременность от посторонних глаз. Однако сегодня, 19 мая, артистка все же поделилась с подписчиками радостной новостью – она ждет второго ребенка.

О своей беременности Светлана Тарабарова сообщила в Инстаграме красноречивым снимком округлого живота. Певица опубликовала черно-белый кадр в купальнике и отметила, что во второй раз находится в интересном положении.

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Несмотря на сложности, которые сопровождают период беременности, я считаю, что беременная женщина самая красивая,
– отметила Тарабарова.

Она также поблагодарила любимого мужа Алексея Бондаря и сына за поддержку и призвала всех женщин, у которых есть фото с животиком, выкладывать их с хэштегом #найкрасивіша и наполнять этот мир красотой, любовью и нежностью.

Світлана Тарабарова вагітна
Светлана Тарабарова беременна / Фото з Facebook

Світлана Тарабарова чекає на появу другої дитини / Фото з Facebook
Светлана Тарабарова ожидает появления второго ребенка / Фото з Facebook

Напомним, Светлана Тарабарова впервые стала мамой 9 сентября 2018 года. У супругов родился сын Иван.

Автор: Юлия Турелык
Теги: LifeStyle Звездные дети Светлана Тарабарова
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