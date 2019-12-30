Светлана Тарабарова показала фото с сыном, от которых невозможно сдержать смех

Украинская певица Светлана Тарабарова умело сочетает вокальную карьеру с материнством. Следовательно в блоге артистки можно увидеть немало фотографий с ее концертов и прогулок с единственным сыном Иваном. Перед Новым годом Светлана Тарабарова поделилась очередными семейными кадрами, от которых невозможно сдержать смех.

В первый день декабря 2019 года Светлана Тарабарова впервые показала лицо своего годовалого сына Ивана. С тех пор артистка охотно делится с подписчиками блога совместными кадрами с ребенком, чем провоцирует споры: на кого мальчик больше похож.

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На днях звездная мамочка решила развеселить украинцев, показав забавные семейные фото. На кадрах видно, как Светлана Тарабарова стоит рядом с маленьким Иваном и наслаждается зимой. Мальчик настолько искренне удивлялся снежинкам, что артистка повторила его мимику, чем вызвала смех у всех поклонников.

Снежинки. Ищите в своем городе,

– с юмором подписала Светлана Тарабарова фото.



Светлана Тарабарова с сыном / Instagram / @tarabarova



Семейные фото Светланы Тарабаровой / Instagram / @tarabarova



Светлана Тарабарова с ребенком / Instagram / @tarabarova

Что известно о сыне Светланы Тарабаровой?

Певица Светлана Тарабарова родила мальчика 9 сентября 2018 года. Роды украинской звезды прошли в столичной клинике, популярной среди артистов. Среди известных рожениц госпиталя – Валентина Хамайко, Джамала, Лилия Ребрик, Наталка Карпа и другие селебритиз. Впоследствии стало известно, что артистка назвала сына Иваном. Отцом мальчика является бизнесмен Алексей Бондарь, который не ведет публичной жизни, однако в блоге Светланы Тарабаровой часто появляются совместные с ним семейные фото. Еще перед родами Светлана Тарабарова анонсировала выпуск нового альбома, который она посвятила материнству. Поэтому в день рождения сына состоялась премьера песни "Доброе сердце", которая вошла в студийную пластинку "23:25". Именно в это время появился на свет сын Светланы Тарабаровой. А вот впервые лицо маленького Ивана публика увидела в клипе "Падает снег"