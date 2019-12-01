Светлана Тарабарова показала эксклюзивные кадры со своим сыном: видео нового клипа

В первый день зимы Светлана Тарабарова подготовила особый сюрприз для всех поклонников. В сети она опубликовала нежный клип к песне "Падає сніг", в котором показала, как рос ее сын.

Перед премьерой нового клипа Светлана Тарабарова призналась, что очень волнуется. Это и не удивительно, ведь звездная мама впервые показала детские фото годовалого сына Ивана и эксклюзивные кадры с ним. Интересно, что съемки мальчика в клипе звезды были дебютными.

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Это впервые артистка показала лицо своего первенца! До сих пор Светлана Тарабарова делилась фотографиями, где можно было увидеть, насколько вырос ее сын Иван, или же фотографиями, на которых частично виднелось лицо малыша. Однако теперь вокалистка все же решилась показать своего потомка поклонникам, умилив сеть нежными кадрами. Звезда объяснила, как именно приняла решение о сюжете ролика.

"Возможно, как любая мама, я скажу очень банальные вещи: "Иван – это чудо, его улыбка делает меня счастливой". У него глаза отца и ямочки на щечках, но мой носик и характер. Существует много предрассудков по поводу того, показывать ли лицо ребенка. Мы с мужем долго колебались, но все решил счастливый случай: когда я написала очень теплую новогоднюю песню "Падає сніг", то сразу поняла, что видео к ней тоже должно быть теплым, семейным. А когда песню услышал наш сын, то сразу впервые в жизни начал аплодировать, поэтому судьба главного героя была решена мгновенно", – поделилась Светлана Тарабарова.

Кроме звездной мамочки и ее сына, в ролике "Падає сніг" снялись представители украинского шоу-бизнеса, которые собрались на праздничную вечеринку Тарабаровой. По словам певицы, гостей было 15, а на кадрах можно увидеть Никиту Добрынина и Дарию Квиткову, Алену Шоптенко, Наталку Карпу, Соломию Витвицкую и других звездных друзей Светланы Тарабаровой.

Смотрите новый клип Светланы Тарабаровой "Падає сніг": видео

Что известно о сыне Светланы Тарабаровой? Первенца Светлана Тарабарова родила 9 сентября 2018 года. Роды артистки прошли в частной клинике столицы, услугами которой воспользовались звездные коллеги певицы: Валентина Хамайко, Джамала, Лилия Ребрик и другие. Впоследствии стало известно, что артистка назвала сына Иваном. Отцом мальчика является Алексей Бондарь. Мужчина не ведет публичную жизнь, однако в блоге Светланы Тарабаровой часто появляются совместные с ним семейные фото.



Еще перед родами Светлана Тарабарова анонсировала выпуск нового альбома, который она посвятила материнству. Поэтому в день рождения сына состоялась премьера песни "Добре серце", которая вошла в студийную пластинку "23:25". Именно в это время появился на свет сын Светланы Тарабаровой. До сих пор артистка не показывала лицо мальчика, фотографируя его со спины или же прикрывая его лицо.