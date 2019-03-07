Светлана Тарабарова презентовала новый яркий клип: видео

Популярная певица Светлана Тарабарова после рождения сына не планирует брать творческую паузу. Более того, звезда активно гастролирует по Украине и удивляет поклонников новыми песнями и клипами.

В четверг, 7 марта, артистка представила яркий ролик к песне "Мені казково". Трек, вошедший в альбом "23:25" и постепенно покоряет сеть танцевальными ритмами.

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Яркие образы и стильная хореография от постановщика Дениса Стульникова – это далеко не все, чем удивила Светлана Тарабарова в клипе "Мені казково". Звезда решила поэкспериментировать и создать ролик в стиле нео-мюзикла. Съемки проходили в одном из обычных столичных отелей, который, по замыслу режиссера, превратился в место сказочной вечеринки.

Сама же певица призналась, что перед съемками клипа "Мне сказочно" вынуждена была полностью отказаться от сладостей. Таким образом Светлана Тарабарова поддержала идеальную форму перед съемками, чем потрясла своих поклонников. Кроме этого, ролик является очень особенным для артистки, ведь впервые ее 5-месячный сын Иван был на съемочной площадке вместе со своей звездной мамой.

Новый клип Светланы Тарабаровой" Мені казково": смотрите видео клипа

Танцевальный трек "Мені казково" зазвучит во время сольного тура Светланы Тарабаровой, который стартует осенью. Артистка добавила уникальности к своим концертам, назвав их # FOLLOWERS ONLY TOUR. Только подписчики блогов Светланы Тарабаровой смогут попасть на ее выступления. Такое решение певица приняла из-за того, что помещения, где будут проходить концерты, могут вместить до 3 тысяч человек. Стоимость билетов стартует от 250 гривен.