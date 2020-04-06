Светлана Тарабарова сняла яркий клип, не выходя из дома: видео

Популярная украинская певица Светлана Тарабарова даже во время карантина не забывает о своих поклонниках. В сети она презентовала эффектный клип, который сняла в собственном имении на Киевщине.

Как известно, Светлана Тараборова одной из первых ввела онлайн-концерты для поклонников во время карантина. Однако на этом звезда решила не останавливаться и создала особый клип к песне "Найкрасивіша. NO STRESS".

Интересно: Дзидзьо написал 3 новых песни во время карантина

Ролик появился на ютуб-канале Светланы Тарабаровой в субботу, 4 апреля, и сразу же привлек внимание меломанов. Все потому, что артистка смогла все заснять, не нарушая условий карантина. Помогла ей в этом режиссер Инна Грабар, которая дистанционно руководила процессом и давала часовые консультации.

Простая, на первый взгляд идея, требующая тщательной подготовки: целая команда часами в онлайне обсуждали образы и make-up, повторяли танцевальные движения, выбирали локации и ракурсы съемок, консультировались, как лучше выставить свет,

– рассказали представители певицы.

В своем имении Светлана Тарабарова сняла одни из главных кадров, которые соединили с танцами шоу-балета. Все героини клипа "Найкрасивіша. NO STRESS" не покидали дома во время пандемии, что вызвало восторг у всех меломанов. Но ограничения карантином никак не повлияли на эффектность кадров: новое видео Светланы Тарабаровой отметилось яркостью и стилем.

Смотрите клип Светланы Тарабаровой к песне "Найкрасивіша. NO STRESS": видео