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Светлана Тарабарова сняла яркий клип, не выходя из дома: видео

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Светлана Тарабарова презентовала клип "Найкрасивіша. NO STRESS" / Instagram / @tarabarova

Популярная украинская певица Светлана Тарабарова даже во время карантина не забывает о своих поклонниках. В сети она презентовала эффектный клип, который сняла в собственном имении на Киевщине.

Как известно, Светлана Тараборова одной из первых ввела онлайн-концерты для поклонников во время карантина. Однако на этом звезда решила не останавливаться и создала особый клип к песне "Найкрасивіша. NO STRESS".

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Ролик появился на ютуб-канале Светланы Тарабаровой в субботу, 4 апреля, и сразу же привлек внимание меломанов. Все потому, что артистка смогла все заснять, не нарушая условий карантина. Помогла ей в этом режиссер Инна Грабар, которая дистанционно руководила процессом и давала часовые консультации.

Простая, на первый взгляд идея, требующая тщательной подготовки: целая команда часами в онлайне обсуждали образы и make-up, повторяли танцевальные движения, выбирали локации и ракурсы съемок, консультировались, как лучше выставить свет,
– рассказали представители певицы.

В своем имении Светлана Тарабарова сняла одни из главных кадров, которые соединили с танцами шоу-балета. Все героини клипа "Найкрасивіша. NO STRESS" не покидали дома во время пандемии, что вызвало восторг у всех меломанов. Но ограничения карантином никак не повлияли на эффектность кадров: новое видео Светланы Тарабаровой отметилось яркостью и стилем.

Смотрите клип Светланы Тарабаровой к песне "Найкрасивіша. NO STRESS": видео

 

Автор: Юлия Михайлова
Теги: LifeStyle Карантин в Украине 2020 Новости Украины Светлана Тарабарова Музыка
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