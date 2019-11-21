Святослав Вакарчук рассказал, как случайно зародилась идея сыграть концерт на Майдане 2013-го

Украинский исполнитель, лидер группы "Океан Эльзы" и лидер политической партии "Голос" поделился воспоминаниями о том, как сама судьба свела его с бывшим составом группы на киевском Майдане в 2013 году.

По словам Вакарчука в в эфире "Завтрка с 1+1", неожиданная встреча с бывшим гитаристом "ОЕ " состоялась 11 декабря утром после тяжелой ночи, проведенной на Майдане Независимости.

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"10 декабря был первый драматический момент на Майдане, попытка тогдашних силовиков разогнать Майдан. Я помню, что я уже ложился спать и вдруг увидел в новостях, что такое может происходить. Мы просто сели в машину, приехали туда и оказалось, что туда приехали десятки тысяч других людей. Всю ночь мы стояли там на Майдане и собственно отстаивали наше право на достоинство и свободу. И утром совершенно случайно, на рассвете, я встретил нашего бывшего гитариста Пашу Гудимова, с которым мы уже давно не виделись, с которым мы вместе создавали группу", – вспомнил Вакарчук.



Концерт "Океана Эльзы" на Майдане Независимости в 2013 году / Фото: Макс Левин

Несмотря на непростые рабочие отношения, которые сложились между ними после разделения в группе, они обнялись, поскольку понимали всю сложность ситуации, которая происходила в стране.

Мы просто обнялись и поняли, что мы не зря встретились, и тогда родилась идея: а давай мы в этом нашем первом составе сделаем концерт. И с того дня, когда мы увидели друг друга, это было утро вторника, а в субботу вечером мы уже играли,

– объяснил Святослав.

На репетицию тогда прилетел еще один бывший участник группы из Парижа – бас-гитарист Юрий Хусточка, и весь золотой состав группы воссоединился ради концерта "Важные вещи объединяют". На тот момент мужчины не выступали вместе уже около 8 лет.

Что известно о концерте "Океана Эльзы" на Майдане?

Концерт "Океана Эльзы" состоялся 14 декабря 2013 года на киевском Майдане Независимости, на который пришло, по разным данным, несколько сотен тысяч людей. Еще тогда Святослав Вакарчук отмечал, что это самая большая аудитория, перед которой ему приходилось выступать. Концерт был посвящен всем пострадавшим во время разгона Майдана 30 ноября, а также тем, кто был незаконно арестован на Банковой 1 декабря.

Полное видео с концерта "Океана Эльзы" на Евромайдане:

На сцене в субботний вечер 14 декабря выступили такие участники группы, как Святослав Вакарчук, Павел Гудимов, Юрий Хусточка, Дмитрий Шуров и Денис Глинин. Известно, что в таком составе рок-группа в свое время записала 4 музыкальных альбома. Тогда же за концертом из Дома профсоюзов наблюдал и покойный сенатор США Джон МакКейн с сине-желтым шарфом на шее.



Джон МакКейн в Доме Профсоюзов во время концерта "ОЭ" / Фото: Сергей Лещенко



Джон МакКейн в Доме Профсоюзов во время концерта "ОЭ" / Фото из открытых источников

Потрясающие кадры с киевского Майдана во время концерта "Океан Эльзы" зафиксировали даже с высоты птичьего полета. Зрелищное действо взорвало Сеть.

Концерт "Океана Ельзи" на Майдане с высоты птичьего полета: видео