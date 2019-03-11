Свобода обошлась дорого, – скандальный Сергей Полунин о любви к Путину

Украинский артист балета Сергей Полунин, который опозорился своими громкими заявлениями о поддержке и любви к главе Кремля Владимиру Путину, прокомментировал свои действия в откровенном интервью одному из российских СМИ,

Полунин неоднократно выражал свою симпатию России и ее президенту. В одном из последних постов на своей странице в Instagram он называет Путина "лидером всего мира".

Читайте также: Сергей Полунин получил отказ от Парижской оперы: реакция скандального танцовщика

Также накануне пользователей в сети шокировало новое тату танцовщика – президент России на груди. Да, на днях Полунин дал откровенное интервью российскому шоу Дмитрия Борисова "Эксклюзив" на Первом канале. Как оказалось, он сделал татуировку с главой Кремля в Англии в день выборов.

Очень много негативной реакции прессы на одного человека. Я сам попадал под такое давление и знаю, как это непросто защищаться от такой энергии. На тот момент я считал себя очень сильным и хотел защитить человека. Я сделал его татуировки, потому что ношу на груди ангела со словами "Спаси и сохрани", он теперь над Владимиром Путиным и защищает его,

– заявил артист балета.

Что интересно, тату с Путиным ему сделали в цыганском таборе. "Цыгане – люди, свободные от политики. Поэтому просто сказали: "Без проблем". В другом месте, возможно, и отказали бы. В тату-салонах везде свои правила", – отметил Сергей.



Публикация Сергея Полунина в Instagram / Скриншот

Читайте также: Как оскандалился Сергей Полунин: поддержка России, татуировка с Путиным и российский паспорт

Также Полунин прокомментировал свой скандальный пост о людях с избыточным весом, отметив, что такие заявления "шли от добра".

Я действительно считаю, что люди должны заниматься собой. Это как зубы чистить. Проснулся, ты должен хотя бы 15-30 минут позаниматься – так твоя энергия обновляется, ты лучше себя чувствуешь. На Западе они восприняли это мое "давайте заниматься, давайте худеть" как оскорбление,

– пояснил он.

Скандальный артист добавил, что ранее дважды пытался получить российский паспорт.

Читайте также: Россия и Украина всегда будут вместе: танцовщик Сергей Полунин ошеломил скандальным заявлением

"У меня дедушки из России и бабушки из России – ДНК твое знает, откуда ты. И Россия для меня была важна на уровне подсознания. Приезжая в Россию, даже в Сибирь, я заряжаюсь", – пояснил он.

Добавим, что Сергей Полунин удалил свою предыдущую страницу в Instagram со скандальными публикациями.

Почему разгорелся скандал с участием Сергея Полунина?В свой день рождения 20 ноября Сергей Полунин поблагодарил главу Кремля. Тогда он переадресовал Путину все "добрые пожелания", которые получил в свою сторону и признался, что с детства видел в российском президенте Владимире Путине "свет". Поэтому ему непонятно, почему к главе страны-агрессора относятся плохо.



Впоследствии танцовщик к скандальному текста добавил фото с изображением лица российского лидера на груди. Примечательно, что при этом Полунин демонстрирует и татуировку на руке – она у него в виде трезубца.

Кто такой Сергей Полунин?Сергей, родом из города Херсон, уже в 17 лет пошел в большой балет. Тогда его приняли в труппу лондонского Королевского балета, а через два года выбрали самым молодым премьером в истории. В 22 Сергей "убежал" из Королевского балета и отправился искать счастье и самореализацию в России. Впоследствии о нем узнали во всем мире.



В сентябре прошлого года Сергей Полунин попал в список лучших мужчин 2017 года по версии британского журнала GQ. После этого его часто стали приглашать участвовать в американских фильмах и в модных фотосессиях. Сейчас Сергей Полунин проживает за границей, а в Москве получил российское гражданство.