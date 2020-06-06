Первенцу принца Гарри и Меган Маркл месяц назад исполнился один год. Маленький Арчи радует своих родителей и уже сказал первые слова. Инсайдеры уверяют, что малыш растет открытым миру и обожает, когда вокруг много людей.

Несмотря на то, что Меган и Гарри всячески избегают публичности и держат личную жизнь вне поля зрения прессы интерес общественности к ним не уменьшается. Источники сообщили изданию Us Weekly эксклюзивные подробности о годовалом сыне супругов – Арчи. Инсайдеры утверждают, что малыш быстро растет и развивается.

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Так, Арчи рос очень умным, рано научился самостоятельно сидеть и ползать. Он был спокойным мальчиком и легко шел на контакт с незнакомыми людьми. Однако сейчас малыш уже начал говорить, чем безумно порадовал своих знаменитых родителей. Первыми словами Арчи были "папа", "мама", "книга" и "собака".

С возрастом существенно изменились и развлечения королевского отпрыска. Сейчас он обожает строить что-то из кубиков и даже охотно играет в прятки. Кроме того, источники рассказали, какие эмоции у мальчика вызывает его отец. Когда Арчи видит принца Гарри, он всегда в восторге и сразу просится на руки.

Он очень общительный малыш. Он становится таким счастливым, когда вокруг него появляется много людей,

– убеждают инсайдеры.

Напомним, что 6 мая единственному сыну принца Гарри и Меган Маркл исполнился один год. Родители планировали отметить этот праздник в кругу королевской семьи в Британии, однако из-за пандемии коронавируса планы пришлось отменить. Поэтому королева Елизавета II и дети герцогов Кембриджских поздравили Арчи Гаррисона с днем рождения по Zoom.