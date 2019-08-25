Сын Памелы Андерсон заявил, что страдал от алкогольной зависимости

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Брэндон Томас Ли – сын Памелы Андерсон
Брэндон Томас Ли – сын Памелы Андерсон / www.gettyimages.com

Старший сын Памелы Андерсон и рокера Томми Ли ошеломил Голливуд: 23-летний Брэндон признался, что в течение длительного времени лечился от алкогольной зависимости.

Откровенное интервью начинающий актер дал журналистам австралийского издания Herald Sun. Брэндон Томас Ли заявил, что в возрасте 20 лет обнаружил алкозависимость и понял, что ему стоит обратиться за помощью к врачам.

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Сын Памелы Андерсон решил переосмыслить образ жизни после того, как алкозависимость начала влиять на его карьеру. Чтобы все-таки покорить Голливуд, начинающий актер навсегда отказался от алкоголя и прошел курс лечения в клинике.

Некоторое время это было действительно забавно, а потом переходил от веселья к мыслям: "О, что происходит?". Я не принимал правильных решений, я плохо работал, и все это мешало достижению моих целей,
– поделился Брэндон Томас Ли.

Сейчас актер является одним из главных героев реалити-шоу The Hills: New Beginnings. Съемкам Брэндон уделяет много времени, избегая шумных вечеринок в Лос-Анджелесе. Сам парень не скрывает, что алкозависимость влияла не только на его здоровье, но и характер, поэтому теперь сын Памелы Андерсон стремится изменить свою репутацию в Голливуде.

"С тех пор, как я бросил пить, я стал намного лучше. Успешнее играю в кино, качественнее работаю. Даже как человек я изменился в хорошую сторону. Не собираюсь врать: в Лос-Анджелесе крайне трудно избежать соблазнов: девушки, деньги, наркотики... Но моя карьера сейчас гораздо важнее, чем вечеринки... Теперь я хочу, чтобы люди воспринимали меня серьезно. Я стал вести трезвый образ жизни", – добавил Брэндон Томас Ли.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Brando (@brandonthomaslee)

Кто такой Брэндон Томас Ли?

Это первенец Памелы Андерсон, который родился в браке с музыкантом Томми Ли. Детство парня нельзя назвать идеальным, ведь в 90-х его звездные родители находились на волне славы и всячески подогревали интерес СМИ к себе. В частности, чуть ли не все обсуждали интимное видео, которое Памела и Томми слили в сеть.

Впоследствии пышногрудая модель и актриса заявила, что является жертвой домашнего насилия. Суд поддержал Памелу Андерсон, отправив Томми Ли на 6 месяцев за решетку. После его освобождения модель рассказала, что простила избиение и ради детей вновь продолжает с ним отношения. Однако брак продлился недолго: Томми Ли начал злоупотреблять алкоголем, поэтому Памела Андерсон подала документы на развод. За всеми перипетиями наблюдали сыновья супругов – Брэндон Томас и Дилан Джаггер, которые после разрыва остались жить со звездной матерью.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Brando (@brandonthomaslee)

 

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Теги: LifeStyle Голливуд Звездные болезни Алкоголь Памела Андерсон
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