Сын Тины Кароль поделился, как общается с звездной мамой на расстоянии

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Тина Кароль с сыном Вениамином
Тина Кароль с сыном Вениамином / Instagram / @tina_karol

10-летний сын украинской певицы Вениамин Огир живет и получает образование в Лондоне, далеко от своих родных. Во время разговора с ведущими "Сніданку з 1 + 1" и журналистами " Viva!"мальчик рассказал о жизни в Великобритании и общении с мамой.

Звездная мамочка посетила студию "Сніданку з 1 + 1" вместе с сыном Вениамином Огиром. Он учится в Англии вблизи Лондона в городе Дерби, но каникулы проводит в Украине. Вениамин говорит, что Тина Кароль даже берет его с собой на работу. Когда же мальчик находится за границей, он постоянно поддерживает общение с мамой через Viber. Таким образом он всегда чувствует ее любовь.

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Тіна кароль
Тина Кароль с сыном / Instagram / @tina_karol

Он копия отца в характере, поведении, подборе одежды и рационе пищи. Он растет, и я вижу своего мужа всегда перед собой. Порой щемит в сердце, но я им горжусь. У него есть талант и потенциал стать взрослее раньше. Мне нужна опора, он знает это. Он нормально возьмет на себя эту ответственность, потому что у него отец был такой,
– сказала певица.

Вениамин рассказал, что учиться ему нетрудно. После уроков он играет на барабанах и на фортепиано, танцует в украинском клубе гопак. В Англии у него много друзей и в компании нет лидеров. Мальчик стремится самоутверждаться через успешное обучение.

После всех занятий мне хочется поиграть и повеселиться. Со своими друзьями я порой играю онлайн. Minecraft Fortnite,
– поделился Вениамин в издании "Viva!".

Накануне своего дня рождения сын Тины Кароль сказал, что лучший подарок для него – это провести этот день рядом с мамой. И он мечтает снова побывать с ней на Маврикии.

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Автор: Ульяна Журба
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Звездные дети Тина Кароль
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