Сына Синди Кроуфорд раскритиковали за тату на лице: реакция парня

В начале февраля сын Синди Кроуфорд и Рэнди Гербера сделал себе татуировку на лице. Звездные родители, по словам инсайдеров, были не в восторге от такой выходки, а тысячи людей засыпали Пресли критикой. Однако для хейтеров он нашел курьезный ответ.

На днях 20-летний Пресли Гербер опубликовал черно-белый снимок, в заметке к которому написал: "Дальтоник". Однако все подписчики блога заметили, что на лице парня новая татуировка. На этот раз сын Синди Кроуфорд позировал с логотипом бейсбольного клуба "Лос-Анджелес Доджерс" на левой щеке. Это вызвало волну обсуждений и критики, как в сети, так и в западных СМИ.

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Пресли Гербер с псевдотатуировкой / Instagram / @presleygerber

Журналисты сразу же нашли инсайдеров, которые рассказали, что Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер срочно ищут для сына психолога. По их данным, на Пресли так влияют друзья. Но сам парень, видимо, только хохотал над бурной реакцией общественности. Уже через несколько дней он заявил, что это был розыгрыш, а новая "татуировка" – это фильтр в инстаграме.

"Это был фильтр... Я не хочу быть милым. Ч*рт подери, вы не знаете меня, поэтому расслабьтесь. Я был бы рад публиковать сюда роскошную жизнь и прочее д*рьмо, если бы захотел. Но я так не делаю, поэтому успокойтесь, пожалуйста, или я удалю свою страницу. Это напрягает меня", – написал Пресли Гербер.



Сын Синди Кроуфорд отреагировал на критику в сети / Instagram / @presleygerber

Ранее Пресли Гербер сделал татуировку на правой щеке, выбрав слово "непонятный". Такой выбор вызвал оживленное обсуждение, а поклонники Синди Кроуфорд даже предполагали, что в звездной семье немалые проблемы. Тогда 20-летний Пресли публично объяснил, почему решил сделать тату.

"Много людей делают подтяжку лица, меняют пол, делают инъекции в губы и другие процедуры. Поэтому в наши дни обидно слышать, что люди начинают меня ненавидеть за то, что я делаю небольшую татуировку на лице", – отметил он.



Сын Синди Кроуфорд / Instagram / @presleygerber