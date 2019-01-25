"Тайны старой Вены": в Киеве состоится необычный концерт с элементами интерактива

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Мирослава Которович
Мирослава Которович

26 января известный украинский классический проект – камерный ансамбль "Артехатта" под управлением Мирославы Которович представит в Киеве замечательное событие ко дню рождения Вольфганга Амадея Моцарта – концерт для детей и взрослых "Тайны старой Вены".

Во время концерта состоятся элементы оркестрового интерактива – маленькие слушатели попытаются сыграть с оркестром! Также детей ждут сюрпризы от театра пантомимы Plastic On.

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Этот концерт состоится в рамках проекта "Классика Плюс". Прозвучат известные произведения венских классиков – "Детская симфония" Гайдна, "Анна полька" Штрауса, "Аве Мария" Шуберта и другие замечательные музыкальные шедевры. Агентство "Музыкальный сад" и неординарные молодые музыканты уверены, что именно так нужно отмечать день рождения гениального Моцарта.

Мирослава Которович
Мирослава Которович

Мирослава Которович – весомое имя для украинской музыки. Творчество скрипачки известно как в Украине, так и за рубежом – Мирослава имеет мощный концертный график и кучу творческих планов. Камерный ансамбль "Артехатта" появился 5 лет назад и сразу зарекомендовал себя как очень интересный музыкальный коллектив с высоким уровнем мастерства и артистизма. Их проекты отличаются интересной режиссурой и драматургией и неповторимой авторской концепцией, что способствовало быстрому росту популярности.

Артехатта
Камерный ансамбль "Артехатта"

Что такое проект Классика Плюс?
Это серия мероприятий для всей семьи, где музыка в исполнении ведущих украинских и иностранных музыкантов будет объединена с номерами лучших артистов разных жанров. Во время наших концертов дети будут учиться слушать классическую музыку в исполнении оркестра, а взрослые – еще раз убедятся в том, что красота и любовь спасут мир. Концертный репертуар и сценарий продуманы с любовью к музыке и детям, учитывают советы ведущих специалистов и новейшие методики.

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Теги: LifeStyle Музыка Новости культуры Новости Киева
Источник: Lifestyle
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