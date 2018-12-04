Тайный разговор: почему Меган Маркл встречалась с Мишель Обамой

Мишель Обама провела презентацию своей книги Becoming ("Становление") в комплексе художественных мест в Лондоне. На презентацию бывшей первой леди США прибыла Меган Маркл. После представления мемуаров женщины уединились на долгое время.

О личной встрече Меган Маркл и Мишель Обамы после презентации книги, которая состоялась в Лондоне 3 декабря, сообщает The Daily Mail. Герцогиня Сассекская пригласила бывшую первую леди США на разговор с глазу на глаз.

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Мишель и Меган долго беседовали наедине. Сообщается, что они обсуждали беременность герцогини, воспитание детей и семейный уют. Также они обсудили важность поддержки и расширения возможностей для женщин разных культур и сообществ.



Мишель Обама и Меган Маркл встретились в Лондоне / Instagram / @sevenoaksbookshop / @meghanmarklest

К слову, недавно Мишель Обама давала интервью для журнала Good Housekeeping, в котором прямо дала несколько советов герцогине Сассекской. Один из них – "не спешить и дать себе время". Также бывшая первая леди США призналась, что ей тоже было сложно привыкать к ответственности и давлению со стороны общества, но дала совет использовать свое высокое положение для добрых дел.