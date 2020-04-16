Там живет сказка: 7 самых красивых библиотек мира

Библиотека – это не всегда серое скучное место, где нужно работать с пыльными книгами. Пока вы остаетесь дома на карантине, предлагаем развеять этот стереотип. Возможно, когда вы вернетесь к обычному ритму жизни, вы обязательно пойдете в вашу местную библиотеку.

Мы собрали для вас самые красивые библиотеки из разных уголков мира, где просто магический интерьер.

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Rijksmuseum Reading Room, Амстердам

В помещении не только можно читать или работать за компьютером. Там также есть музей, где собрана огромная коллекция старинных гравюр.



Библиотека в Нидерландах

В библиотеку не пускают людей младше 16 лет. А в зале постоянно работает человек, который всегда поможет с поиском нужной информации или книги.

Real Gabinete Portugues de Leitura, Рио-де-Жанейро

Библиотека была построена в 1837 году группой иммигрантов из Португалии. В то время это была первая постройка, которую возвели для развития португальской культуры в стране.



Библиотека в Бразилии

В здании собрано около 350 тысяч рукописей и книг. Кроме этого, там хранится большая коллекция картин.

Strahov Monastery Library, Прага

Одна из самых известных библиотек мира расположена в Страговском монастыре в Чехии. Это место ежегодно посещают очень много туристов.

Книги в библиотеке разделены на 2 зала: духовная и философская литература. До того, кроме библиотеки, монастырь славится своими пивоварнями.



Одна из самых известных библиотек мира, расположенная в Чехии

Admont Abbey Library, Австрия

Библиотека расположена в аббацтве Адмонт и была построена в 1776 году. Ее длина составляет 70 метров, а ширина – 14 метров: это самая крупная библиотека при монастыре.

Коллекция насчитывает около 70 тысяч книг. Интерьер здания украшал своими фресками Бартоломео Альмонтонте и скульптурами Иосиф Стаммель – они считались одними из лучших художников своего времени.



Австрийская библиотека

Trinity College Library, Дублин

Это старейшая библиотека в Ирландии – ее история начинается в 1592 году. Сегодня в стенах здания хранится около 5 тысяч различных журналов, книг и рукописей.

В библиотеке Тринити Колледжа хранится знаменитая средневековая Келльська книга: четыре Евангелия вместе с толкованиями, которые украшены миниатюрами и узорами.



Самая старая библиотека Ирландии

Suzzallo Library, Вашингтон

Это самое известное здание в Вашингтоне и главная библиотека университета. Ее назвали в честь президента заведения, который ушел в отставку в 1926 году.

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В здании сейчас насчитывается около 6 миллионов различных книг, а главной фишкой библиотеки является огромная коллекция детской литературы.



Библиотека в столице США

Canadian Library of Parliament, Оттава

Самой популярной и самой красивой частью библиотеки является ее старая часть, которая осталась нетронутой за все время существования здания. Другие части были отремонтированы после пожара в 1916 году.



Библиотека в Канаде

Однако несмотря на новый ремонт и другие вмешательства, некоторые элементы декора все-таки сохранились.