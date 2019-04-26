Танцует и смеется: Виктория Бекхэм неожиданно встала на пуанты – видео

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Виктория Бекхэм
Виктория Бекхэм / Instagram / @victoriabeckham

45-летняя британская дизайнер Виктория Бекхэм, которая в 1991 году училась на хореографическом отделении колледжа Laine Theatre Arts, показала, что с годами не забыла балетные па.

Забавное видео опубликовал сын Виктории Круз Бекхэм на своей странице в Instagram.

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Так, на коротком ролике дизайнер встала на пуанты и элегантно станцевала. Знаменитость также была одета в кожаные штаны с красным поясом и в белую oversize футболку.

Что интересно, раньше жена Дэвида Бекхэма пыталась передать свое давнее увлечение дочери Харпер – девочка посещала занятия балетом.

Поклонники Виктории поражены тем, какой звезда выглядит счастливой на видео. "Улыбка твоей мамы волшебная, попроси ее улыбаться чаще", "Ее улыбка очень милая", "Впервые я вижу, как ты улыбаешься", – пишут пользователи в сети.

Виктория Бекхэм танцует на пуантах: смотрите видео

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений “Cruz Beckham” (@cruzbeckham)

 

 

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Теги: LifeStyle Виктория Бекхэм
Источник: LifeStyle 24
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