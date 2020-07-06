Танцы со звездами: кто стал первым судьей на проекте в новом сезоне

Долгожданный четвертый сезон обновленного шоу "Танцы со звездами" на телеканале "1+1" стартует уже этой осенью. Имя первого судьи обнародовали 6 июля – ею стала балерина ЕкатеринаКухар.

Первая судья "Танцев со звездами" 4 сезон

Об участии в четвертом сезоне проекта "Танцы со звездами" сообщила сама Екатерина Кухар в программе "Завтрак с 1+1", сообщает ТСН. Екатерина рассказала, что с нетерпением ждет новый сезон осенью, и заинтриговала зрителей, сообщив, что в судейской панели возможны изменения.

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Мы все соскучились по этим невероятным эмоциям, которое дарит нам искусство и "Танцы со звездами". Поэтому вечеринка состоится и конец света отменяется. Новый сезон будет самым танцующим в истории, с невероятными звездными участниками, а в судейском составе тоже произойдут изменения,

– рассказала Екатерина Повар.

Другие звезды станут судьями проекта и кто выйдет на паркет в составе танцевальных пар – неизвестно, но новый сезон официально стоит ожидать уже этой осенью. Вероятно, организаторы шоу позаботились о риске усиления карантина или же вероятность увеличения случаев заболеваний коронавирусом. Поэтому событие, вероятно, будут проходить без зрителей в зале, а сами судьи и участники съемочного процесса будут придерживаться социальной дистанции и иметь на себе индивидуальные средства защиты.

Добавим, что "черный лебедь" Екатерина Кухар была судьей проекта все предыдущие три сезона "Танцев со звездами", где была очень требовательной и придирчивой. Впрочем те танцоры, которые отличались успехами, всегда заслуживали снисходительные слова от звездной судьи. Напомним, что в предыдущем сезоне победу получили актриса Ксения Мишина и хореограф Женя Кот.