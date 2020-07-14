Украинское танцевальное шоу "Танцы со звездами" уже этой осенью будет поражать всех поклонников и участников проекта. Пока все ждут звезд, танцующих с партнерами-хореографами, организаторы называют имена всех судей. Следовательно, третьим судьей шоу стал легенда танцевального паркета Григорий Чапкис.

90-летний народный артист Украины и легенда украинской хореографии Григорий Чапкис займет кресло третьего судьи нового сезона проекта "Танцы со звездами". Уже этой осенью вместе с балериной Екатериной Кухар и хореографом Владом Ямой они будут оценивать работу пар на паркете. Стоит добавить, что Чапкис уже неоднократно появлялся в проекте в качестве члена жюри, сообщает ТСН.

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И мы снова встретимся с вами. Я уверен, я знаю, я гарантирую, что этот сезон будет лучше, ярче, интереснее. Это праздник принесет нам радость встреч с очень интересными людьми и талантливыми артистами – уже знакомыми и новыми звездами, и темы, которые поразят вас своим искусством в новом шоу,

– прокомментировал свое участие в судействе Григорий Чапкис.

Стоит добавить, что уже в ближайшее время поклонники танцевального проекта узнают имена звезд, которые присоединятся к шоу. Среди вероятных претендентов в сети уже называли Настю Каменских, Славу Каминскую и других. Кто будет на шоу на самом деле – узнаем со временем. В частности, новый сезон "Танцев со звездами" может проходить в непривычном для всех формате – из-за пандемии коронавируса. Возможно, в зале уже не будет зрителей, а сами судьи и участники вынуждены будут придерживаться социальной дистанции.