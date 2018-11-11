11 ноября состоялся четвертьфинал популярного шоу "Танцы со звездами 2018". Пять пар вышли на паркет, чтобы показать эффектные постановки.

Всего 2 прямых эфира осталось до грандиозного финала шоу "Танцы со звездами 2018". Затем участники еще упорнее тренировались, чтобы показать, на что они способны на паркете. Удивить звездных судей им все же удалось: под песни, которые исполняли популярные украинские артисты, танцоры показали эффектные постановки. Кроме этого, пары подготовили еще один сверхсложный танец.

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Открыли прямой эфир Мишель Андраде и Женя Кот. Артистка, которая на днях отпраздновала день рождения, с приподнятым настроением вышла на паркет. Современный поп-джаз они станцевали под зажигательную песню Бейонсе.

"Танцы со звездами 2018" 12 выпуск смотреть онлайн – выступление Мишель Андраде и Жени Кота

Следующими покорять паркет вышли Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева. Пара, которая в предыдущем прямом эфире впервые попала в зону риска, еще настойчивее готовилась к шоу. Участники станцевали лирический фокстрот под песню Сергея Бабкина.

"Танцы со звездами 2018" 12 выпуск смотреть онлайн – выступление Игоря Ласточкина и Илоны Гвоздевой

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А вот Иракли Макацарии и Яне Заец удалось удивить звездных судей. Продюсер перевоплотился в брутального мужчину и вышел на паркет с ритмичным джайвом. Во время постановки Иракли и Яна зажгли не только паркет, но и фортепиано.

"Танцы со звездами 2018" 12 выпуск смотреть онлайн – выступление Иракли Макацарии и Яны Заец

Харизматичная Леся Никитюк и ее партнер Максим Ежов решительно настроены попасть в финал. Для четвертьфинала пара подготовила романтический контемп. Эффектный номер Леся и Максим станцевали под песню Гайтаны.

"Танцы со звездами 2018" 12 выпуск смотреть онлайн – выступление Леси Никитюк и Максима Ежова

Едва ли не самым волнующим был выход на паркет Павла Вишнякова и Юлии Сахневич. Танцовщица серьезно травмировала спину в предыдущем выпуске, однако за неделю она преодолела травму и продолжила участие в шоу. Пара станцевала яркий бродвейский джаз.

"Танцы со звездами 2018" 12 выпуск смотреть онлайн – выступление Павла Вишнякова и Юлии Сахневич

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Второй раз покорять сердца зрителей вышли Мишель Андраде и Женя Кот. Организаторы шоу пригласили скандального певца Alekseev, который неоднократно выступал в России. Под песню артиста пара станцевала танго.

"Танцы со звездами 2018" 12 выпуск смотреть онлайн – выступление Мишель Андраде и Жени Кота

Одни из фаворитов шоу – Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева – подготовили танец-флирт. Под ритмы горячей самбы пара показала курортный роман.

"Танцы со звездами 2018" 12 выпуск смотреть онлайн – выступление Игоря Ласточкина и Илоны Гвоздевой

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Под трогательное пение Тины Кароль фавориты шоу Иракли Макацария и Яна Заец исполнили эмоциональный модерн. Пара показала чувства влюбленных в танцы, что покорило звездных судей.

"Танцы со звездами 2018" 12 выпуск смотреть онлайн – выступление Иракли Макацарии и Яны Заец

Леся Никитюк и Максим Ежов, которые имеют, наверное, наибольшую армию поклонников, показали жизненную историю в зажигательном свинге. Звезда перевоплотилась в настоящую одесситку, которая встретила моряка. Номер был наполнен юмором, поэтому все зрители не сдерживали смеха.

"Танцы со звездами 2018" 12 выпуск смотреть онлайн – выступление Леси Никитюк и Максима Ежова

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Закрыли четвертьфинал шоу "Танцы со звездами 2018" Павел Вишняков и Юлия Сахневич. Пара решила поэкспериментировать и станцевать под хит Onuka "Місто". В эффектном номере Павел и Юлия смешали ча-ча-ча и современную хореографию.

"Танцы со звездами 2018" 12 выпуск смотреть онлайн – выступление Павла Вишнякова и Юлии Сахневич

MONATIK – 31-летний украинский певец Дмитрий Монатик, танцор, автор песен и композитор, который всего за несколько лет покорил украинскую сцену своим новаторским исполнением песен. Дмитрий был участником шоу "X-фактор", "Танцуют все!" и "Звездный ринг", а также стал судьей 3 сезона проекта "Голос.Дети."

Певец получил множество наград в 2016 и 2017 году, однако одной из ярчайших страниц его творчества в глазах зрителей остался номер-открытие первого полуфинала международного песенного конкурса "Евровидение – 2017", которое проходило в этом году в Украине.

Екатерина Кухар – всемирно известная балерина и прима украинского балета Национальной оперы Украины имени Тараса Шевченко. В 2012 году стала заслуженной артисткой Украины. 35-летняя Екатерина прославила украинский балет на весь мир, гастролируя с постановками по странам Европы, Азии и Северной Америки.

В 2016 года Екатерина Кухар была награждена Орденом княгини Ольги III степени, а 10 июля 2017 года звезда стала судьей пятого сезона телевизионного проекта "Танцы со звездами".

Влад Яма – один из самых известных украинских танцоров и хореографов, который стал финалистом первого сезона телевизионного проекта "Танцы со звездами" с сегодняшней участницей шоу Натальей Могилевской. Танцор также был судьей таких телевизионных проектов как "Танцуют все!" и "Україна має талант".

Влад Яма является обладателем Кубка Украины по бальным танцам, а также является победителем открытого чемпионата Лондона по спортивным танцам среди любителей.

Танцы со звездами Это шоу, в котором звездные участники вместе с профессиональными танцорами соревнуются за победу. Танцы оценивает жюри, а также зрители, которые голосуют за любимые пары. Впервые проект "Танцы со звездами" в Украине и на украинском телевидении появился в сентябре 2006 года на телеканале 1+1.



Вышло 4 сезона, после чего шоу больше не транслировали. После 6 лет перерыва, в 2017 году легендарный проект "Танцы со звездами" вернулся на телеканал "1+1". В новом сезоне шоу увеличилось количество прямых эфиров и звезд-участников.