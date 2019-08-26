"Танцы со звездами 2019" 1 выпуск: как прошла премьера популярного шоу

Уже в воскресенье, 25 августа, в Украине состоялась долгожданная премьера развлекательного шоу "Танцы со звездами 2019". В этом году в проекте принимают участие 14 знаменитостей, которые на протяжении нескольких месяцев будут бороться за главный приз шоу – золотистый кубок.

В первом выпуске "Танцы со звездами 2019" на паркет со своими партнерами вышли Владимир Остапчук, Михаил Кукуюк, Надежда Матвеева, Людмила Барбир, Алексей Яровенко и Ксения Мишина, Даниэль Салем, MARUV, Полиграф Шарикoff (Серега), Анна Ризатдинова, Елена Кравец, TAYANNA, Дзидзьо и Виктория Булитко. Участие последней было под угрозой, ведь перед дебютным выпуском она получила серьезную травму ноги.

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Шоу началось зажигательным танцем под песню Мадонны. После звездных судей на паркет вышли участники проекта, которые показали эффектные поддержки и бальные па.

Владимир Остапчук и Илона Гвоздева

Открывать прямой эфир взялась одна из самых харизматичных пар проекта – Владимир Остапчук и Илона Гвоздева. Звездные участники не скрывают, что именно этот дуэт имеет большие шансы на победу, ведь Илона Гвоздева уже получила кубок предыдущего сезона "Танцев со звездами".

Именно с наградой пара вышла на паркет. Илона и Владимир показали зажигательное ча-ча-ча, сразившись за кубок на паркете. Все судьи были в восторге от такого старта проекта, отдав им 22 балла.

Танцы со звездами 2019 1 выпуск: смотреть онлайн – выступление Владимира Остапчука и Илоны Гвоздевой

TAYANNA и Игорь Кузьменко

Певица TAYANNA призналась, что до славы она сталкивалась со многими трудностями. Все перипетии артистка и Игорь Кузьменко воплотили в нежную румбу. Сама певица не скрывала перед эфиром, что боится выходить на паркет, так как получила травму позвоночника. Однако это не помешало ей покорить зрителей в зале.

Хрупкая звезда начала постановку с выполнения своей песни "Шкода", которую впоследствии продолжили вокалисты шоу. TAYANNA и Игорь Кузьменко использовали достаточно сложные поддержки и очаровали всех звездных судей, кроме Влада Ямы.

"Танцы со звездами 2019" 1 выпуск: смотреть онлайн – выступление TAYANNA и Игоря Кузьменко

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Даниэль Салем и Юлия Сахневич

Зажигательный Даниэль Салем стал своеобразной заменой Иракли Макацарии по проекту. Ресторатор также вызывает восторг у всех женщин и покоряет своей рельефной фигурой.

С Юлией Сахневич он выполнил аргентинское танго. Постановка Даниэля Салема была в стиле "50 оттенков серого" со сложными хореографическими поддержками, которые вызвали восторг в зале. Однако звездные судьи признались, что в одессита еще не идеальны па, поэтому посоветовали ему упорно тренироваться.

"Танцы со звездами 2019" 1 выпуск: смотреть онлайн – выступление Даниэля Салема и Юлии Сахневич

Ксения Мишина и Евгений Кот

Немалую популярность Ксении Мишиной принесла роль в сериале "Крепостная". Именно этот проект помог ей раскрыть актерский талант и получить огромный успех.

Свой первый танец Ксения Мишина и ее партнер Евгений Кот сделали в стиле "Крепостной". Игра танцовщиков были настолько убедительной, что обычный фокстрот превратился в маленькое представление. Как зрители, так и судьи были в восторге от постановки.

"Танцы со звездами 2019" 1 выпуск: смотреть онлайн – выступление Ксении Мишиной и Евгения Кота

Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар

Участие Виктории Булитко за неделю до прямого эфира было под угрозой. Все потому, что актриса "Дизель Шоу" получила травму ноги, однако не уменьшила количество тренировок.

Дебютировала юмористка с талантливым "старожилом" Дмитрием Дикусаром. Звездная пара исполнила зажигательный линди-хоп в стиле "Великого Гэтсби", который вызвал овации. Однако техника Виктории Булитко еще не совершенна, поэтому оценки она получила небольшие.

"Танцы со звездами 2019" 1 выпуск: смотреть онлайн – выступление Виктории Булитко и Дмитрия Дикусара

Алексей Яровенко и Елена Шоптенко

Белорусский актер Алексей Яровенко согласился принять участие в шоу "Танцы со звездами 2019" после успеха в сериале "Крепостная". И, видимо, не пожалеет, ведь ему уже прочат не меньший успех, чем у его коллеги и земляка – Павла Вишнякова.

На паркет Алексей Яровенко вышел из знаменитой Еленой Шоптенко. Пара в нежном венском вальсе рассказала историю любви, которая начинается со спасения от самоубийства.

"Танцы со звездами 2019" 1 выпуск: смотреть онлайн – выступление Алексея Яровенко и Алены Шоптенко

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Надежда Матвеева и Валерий Шохин

В детстве телеведущая Надежда Матвеева посещала балетный кружок, но после нескольких месяцев преподаватель посоветовала больше не продолжать учебу. Поэтому участие в проекте – это вызов для звезды.

На паркет Надежда Матвеева и Валерий Шохин вышли с горячим танго. После этого танца судьи отметили, что этот сезон будет жарким.

"Танцы со звездами 2019" 1 выпуск: смотреть онлайн – выступление Надежды Матвеевой и Валерия Шохина

Людмила Барбир и Дмитрий Жук

Неисправность техники отнюдь не повлияла на выступление Людмилы Барбир. Телеведущая привыкла преодолевать все трудности, поэтому с уверенностью вышла на паркет с Дмитрием Жуком.

Для дебютного выступления пара выбрала сексуальное контемпорари, которое покорило зрителей и судей. Людмила Барбир и Дмитрий Жук показали случайную встречу двух людей, которых охватывает страсть. Звезды завершили выступление под искусственным дождем, что придало пикантности их постановке.

"Танцы со звездами 2019" 1 выпуск: смотреть онлайн – выступление Людмилы Барбир и Дмитрия Жука

Серега и Аделина Дели

Рэпер Серега решил совместить свое первое выступление на шоу "Танцы со звездами 2019" с 15 годовщиной своего хита "Черный бумер". В постановке пара использовала настоящее авто, что выглядело очень эффектно.

В зажигательном фристайле Серега и Аделина показали хореографические поддержки. Посреди выступления рэпер обнажил торс, сорвав овации в зале. Но вот покорить судей паре не удалось.

"Танцы со звездами 2019" 1 выпуск: смотреть онлайн – выступление Сереги и Аделины Дели

Анна Ризатдинова и Александр Прохоров

Олимпийская чемпионка Анна Ризатдинова столкнулась с атакой хейтеров из-за личной жизни, в частности, из-за бывших отношений со скандальным Александром Онищенко. Поэтому проект – возможность вернуть свою славу.

Вместе с Александром Прохоровым она вышла на паркет с страстным пасадоблем. Идеальные па вызвали восторг и оцинились высоким баллом от судей – 29.

"Танцы со звездами 2019" 1 выпуск: смотреть онлайн – выступление Анны Ризатдиновой и Александра Прохорова

Михаил Кукуюк и Елизавета Дружинина

Звезда фильмов "Свингеры" Михаил Кукуюк завоевал себе славу альфа-самца на проекте. На паркет он вышел из Елизаветой Дружининой, выбрав для первого выступления зажигательный квикстеп.

Пара благодаря танцу показала ретро-историю любви на вокзале. При постановке Кукуюк "сделал предложение" партнерше, однако так и не смог покорить судей.

"Танцы со звездами 2019" 1 выпуск: смотреть онлайн – выступление Михаила Кукуюка и Елизаветы Дружининой

MARUV и Джей

Певица MARUV решила не отходить от своего эпатажного образа и вместе с Джеем показала слишком откровенные танцы. Со своим партнером она вышла на паркет в латексных костюмах и обуви на 20-сантиметровых каблуках.

MARUV и Джей сорвали овации в зале, а певица даже подготовила для судей подарки – нижнее белье.

"Танцы со звездами 2019" 1 выпуск: смотреть онлайн – выступление MARUV и Джея

Дзидзьо и Яна Цибульская

Одним из последних на паркет вышел популярный певец Дзидзьо. Артист признался, что не умеет танцевать, но все же решился на участие в шоу. Свое выступление он посвящает маме.

В ритмической сальсе Дзидзьо и Яна Цибульская показали историю любви фанатки к артисту. В течение постановки певец пытался избавиться от назойливой красавицы, которая в итоге променяла его на Олега Винника.

"Танцы со звездами 2019" 1 выпуск: смотреть онлайн – выступление Дзидзьо и Яны Цыбульской

Елена Кравец и Максим Леонов

Юмористка Елена Кравец закрывала первый прямой эфир "Танцев со звездами 2019". За кулисами она призналась, что в проекте она хочет выйти за рамки созданного образа.

Чувственную постановку Елена Кравец и Максим Леонов начали с фрагментов "95 Квартала" и продолжили нежным фокстротом. Юмористка умело показала, что она тоже умеет грустить и переживать личные драмы.

"Танцы со звездами 2019" 1 выпуск: смотреть онлайн – выступление Елены Кравец и Максима Леонова

Согласно правилам "Танцев со звездами 2019" в первом эфире шоу никто не оставит паркет. Однако ведущие объявили результаты голосования звездных судей: Анна Ризатдинова и Алексей Прохоров получили высшие баллы, а вот Михаил Кукуюк и Елизавета Дружинина – низшие.

"Танцы со звездами"

– это шоу, в котором звездные участники вместе с профессиональными танцорами соревнуются за победу. Танцы оценивает жюри, а также зрители, которые голосуют за любимые пары. В 2019 году судейские кресла заняли прима-балерина Екатерина Кухар, знаменитые хореографы Влад Яма и Франциско Гомес.



Впервые проект "Танцы со звездами" на украинском телевидении появился в сентябре 2006 года на телеканале 1+1. Вышли 4 сезона, после чего шоу больше не транслировали. После 6 лет перерыва, в 2017 году легендарный проект "Танцы со звездами" вернулся на телеканал "1+1". Тогда же победила певица Наталья Могилевская и хореограф Игорь Кузьменко. После этого был проведен еще один сезон, где победу одержал комик Игорь Ласточкин и хореограф Илона Гвоздева.