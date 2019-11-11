"Танцы со звездами 2019" 12 выпуск: какими постановками поражали участники в четвертьфинале шоу

Всего через 2 недели украинцы узнают имя победителя шоу "Танцы со звездами 2019". Поэтому борьба за главный кубок проекта становится все ожесточеннее, а организаторы испытывают силы участников все новыми задачами. Чем отличился четвертьфинал шоу – смотрите в материале LifeStyle 24.

В 12 выпуске "Танцев со звездами 2019" каждая пара дважды выйдет на паркет с новой постановкой. Организаторы приготовили сюрприз для поклонников: один номер участники представят под пение украинских артистов. В частности, в четвертьфинале можно будет услышать песни в исполнении Тины Кароль, Джамалы, группы "Время и Стекло", katya (Ассоль), экс-солисток "ВИА Гры" Алены Винницкой и Надежды Мейхер. Кроме этого, пары станцуют бальный танец, пытаясь поразить маэстро Григория Чапкиса. Как справились со сложной задачей участники проекта – смотрите на LifeStyle 24.

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Владимир Остапчук и Илона Гвоздева

Телеведущий остался единственным мужчиной из звездных участников, поэтому перед выступлением заявил, что финал проекта не будет женским, ведь он не планирует сдаваться. Владимир Остапчук и Илона Гвоздева открывали 12 прямой эфир "Танцев со звездами 2019" зажигательным хип-хопом.

Пара станцевала с группой "Время и Стекло". И хотя трек коллектива назывался "Мой парень – лох", Владимир Остапчук доказал обратное. Эмоциональная постановка вызвала восторг у судей и зала, а пара получила высокие баллы.

"Танцы со звездами 2019" 12 выпуск: смотреть онлайн – выступление Владимира Остапчука и Илоны Гвоздевой

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Анна Ризатдинова и Александр Прохоров

Спортсменка Анна Ризатдинова напугала судей, попав в предыдущем эфире "Танцев со звездами 2019" в зону риска. Поэтому она еще настойчивее подошла к тренировкам.

Новый выпуск вновь стал вызовом для Анны Ризатдиновой. Ей с Александром Прохоровым пришлось изучить ритмичный квикстеп. Спортсменка не скрывала, что боится выполнять этот номер, поскольку он является самым сложным в бальных танцах. Однако Анне все удалось: ее засыпали не только овациями, но и комплиментами от судей.

"Танцы со звездами 2019" 12 выпуск: смотрите онлайн – выступление Анны Ризатдиновой и Александра Прохорова

Елена Кравец и Максим Леонов

Юмористка Елена Кравец рассказала перед выступлением, что ей сложно поверить, что она дошла до четвертьфинала. Однако каждый раз актриса доказывает: ее пара с Максимом Леоновым достойна победы.

Поддержать этих участников пришла Джамала, которая спела песню "Верше, мій верше". Трек является особенным для артистки, ведь именно с ним она завоевала приз на "Новой волне" и популярность. Елена Кравец и Максим Леонов станцевали под композицию чувственный контемп, заворожив зрителей.

"Танцы со звездами 2019" 12 выпуск: смотрите онлайн – выступление Елены Кравец и Максима Леонова

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Ксения Мишина и Евгений Кот

Актриса заявила, что между ней и Евгением Котом действительно особые чувства, однако они не выйдут за пределы паркета. Ксения Мишина не намерена разбивать семью партнера, при этом не скрывает, что мечтает о стабильных отношениях.

Ксении и Евгению досталась сложная самба, которая заставила покинуть шоу Людмилу Барбир. Пара пыталась идеально станцевать все па, однако судьи раскритиковали постановку.

"Танцы со звездами 2019" 12 выпуск: смотрите онлайн – выступление Ксении Мишиной и Евгения Кота

Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар

Мятежники проекту Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар решили не обращать внимание на низкие оценки судей, ведь их спасают зрители. Пара не скрывала, что было сложно готовиться к четвертьфиналу, потому что актрисе пришлось совмещать репетиции с гастролями по Украине.

Однако такой ритм жизни не повлиял на постановку. Виктория и Дмитрий подготовили роскошное танго, а поддержали участников бывшие солистки группы "ВИА Гра" – Надежда Мейхер и Алена Винницкая. Артистки впервые за 15 лет выступали в дуэте, поэтому их появление на шоу вызвало фурор.

"Танцы со звездами 2019" 12 выпуск: смотреть онлайн – выступление Виктории Булитко и Дмитрия Дикусара

Владимир Остапчук и Илона Гвоздева

Организаторы "Танцев со звездами 2019" предложили фаворитам шоу страстную румбу. Сначала Владимир Остапчук смутился, потому что постановка крайне сложна. Однако благодаря Илоне Гвоздевой ему удалось все па воспроизвести идеально. Судьи засыпали участников одобрительными отзывами, а Франциско Гомес даже дал мастер-класс с сексуального взгляда.

"Танцы со звездами 2019" 12 выпуск: смотрите онлайн – выступление Владимира Остапчука и Илоны Гвоздевой

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Анна Ризатдинова и Александр Прохоров

Перед выходом на паркет Анна Ризатдинова заявила, что проект исцелил ее. Именно на шоу спортсменка смогла пережить сложный разрыв и найти друзей. Свое выступление Анна Ризатдинова посвятила единственному сыну Роману, который присутствовал в зале проекта. С Александром Прохоровым она выполнила модерн, который покорил судей.

"Танцы со звездами 2019" 12 выпуск: смотрите онлайн – выступление Анны Ризатдиновой и Александра Прохорова

Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар

А вот Виктория Булитко заявила, что зрители являются самыми большими мотиваторами. Сначала актриса не хотела становиться в пару с Дмитрием Дикусаром, однако передумала и с тех пор не жалеет о своем решении. С партнером Виктория станцевала ритмичный джайв, который огорчил Григория Чапкиса и других судей.

"Танцы со звездами 2019" 12 выпуск: смотрите онлайн – выступление Виктории Булитко и Дмитрия Дикусара

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Ксения Мишина и Евгений Кот

Актриса Ксения Мишина рассказала, что получила большую поддержку от украинцев и армию поклонников. Среди них – Тина Кароль, которая исполнила свою песню "Зачем я знаю" и примерила брутальный образ с короткими волосами. Под страстный трек Ксения Мишина и Евгений Кот зажгли фристайл, показав уже привыкший сюжет, который не удивил судей.

"Танцы со звездами 2019" 12 выпуск: смотрите онлайн – выступление Ксении Мишиной и Евгения Кота

Елена Кравец и Максим Леонов

Закрывать прямой эфир "Танцев со звездами 2019" взялись Елена Кравец и Максим Леонов. Актриса заявила, что перед шоу переживала депрессию, поэтому сначала отказалась от участия в проектах. Однако первая репетиция с Максимом Леоновым настолько понравилась ей, что Елена Кравец таки приняла предложение. Пара станцевала зажигательную ча-ча-ча, которая была далеко не идеальной.

"Танцы со звездами 2019" 12 выпуск: смотрите онлайн-выступление Елены Кравец и Максима Леонова

"Танцы со звездами"

– это шоу, в котором звездные участники вместе с профессиональными танцорами соревнуются за победу. Их выступления оценивает жюри, а также зрители, которые голосуют за любимые пары. В 2019 году судейские кресла заняли прима-балерина Екатерина Кухар, знаменитые хореографы Григорий Чапкис, Влад Яма и Франциско Гомес.



Впервые проект "Танцы со звездами" на украинском телевидении появился в сентябре 2006 года на телеканале 1+1. Вышло 4 сезона, после чего шоу больше не транслировали. После 6 лет перерыва, в 2017 году, легендарный проект "Танцы со звездами" вернулся на телеканал "1+1". Тогда же победила певица Наталья Могилевская и хореограф Игорь Кузьменко. После этого был проведен еще один сезон, где победу одержал комик Игорь Ласточкин и хореограф Илона Гвоздева.