"Танцы со звездами 2019" 13 выпуск: какая пара покинула шоу в полуфинале

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"Танцы со звездами 2019" 13 выпуск: какая пара покинула шоу в полуфинале / 24 канал

Только четыре пары пока соревнуются за звание победителя шоу "Танцы со звездами 2019". К сожалению, в шаге от финала одной паре пришлось оставить проект. Кто же получил меньшую поддержку от зрителей – читайте в материале LifeStyle 24.

13 выпуск "Танцев со звездами 2019" стал одним из самых непредсказуемых. Участники должны были пройти три этапа, в частности звездные пары станцевали вместе с судьями проекта. Анна Ризатдинова и Александр Прохоров – с Владом Ямой, Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар – с Григорием Чапкисом, Ксения Мишина и Евгений Кот – с Екатериной Кухар, Владимир Остапчук и Илона Гвоздева – с Франсиско Гомесом.

Важно! "Танцы со звездами 2019" 13 выпуск: как поражали участники и чем удивили номера с судьями проекта

Кроме этого, пары поддержала украинская певица Оля Полякова, которая исполнила свою новую песню и призвала поклонников голосовать за конкурсантов. Однако в финал прошли всего 3 звездных участников.

По результатам голосования, в зону риска попали Владимир Остапчук и Илона Гвоздева, Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар. Однако дальше прошла только одна пара, взамен Владимир Остапчук и Илона Гвоздева покидают шоу "Танцы со звездами" в шаге от финала.

"Хотел бы сказать всем большое спасибо, я никогда профессионально не танцевал, но в меня верили многие. Вы решили, что мы можем дойти так далеко и я уже считаю себя победителем. Поэтому всегда верьте в то, что вы делаете и любите это", – ответил популярный телеведущий.

"Танцы со звездами 2019" 13 выпуск: смотрите онлайн – выступление Владимира Остапчука и Илоны Гвоздевой

Что известно про проект "Танцы со звездами"?
Это шоу, в котором звездные участники вместе с профессиональными танцорами соревнуются за победу. Их выступления оценивает жюри, а также зрители, которые голосуют за любимые пары. В 2019 году судейские кресла заняли прима-балерина Екатерина Кухар, знаменитые хореографы Григорий Чапкис, Влад Яма и Франциско Гомес.

Впервые проект "Танцы со звездами" на украинском телевидении появился в сентябре 2006 года на телеканале 1+1. Вышло 4 сезона, после чего шоу больше не транслировали. После 6 лет перерыва, в 2017 году, легендарный проект "Танцы со звездами" вернулся на телеканал "1+1". Тогда же победила певица Наталья Могилевская и хореограф Игорь Кузьменко. После этого был проведен еще один сезон, где победу одержал комик Игорь Ласточкин и хореограф Илона Гвоздева.

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Автор: Мария Бондар
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle
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