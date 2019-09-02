"Танцы со звездами 2019" 2 выпуск: яркие перевоплощения участников в кумиров

Участники развлекательного шоу "Танцы со звездами 2019" после премьерного выпуска начали подготовку к тематическим эфирам. Каждый раз задача будет меняться, поэтому на протяжении проекта поклонники смогут много нового узнать о звездах.

Согласно с анонсом шоу "Танцы со звездами 2019", новый выпуск, который прошел 1 сентября, получил название "Вечер легенд". Каждая пара получила непростое задание – рассказать собственную историю о кумирах, дополнив ее тематической постановкой. Как такой замысел воплотили участники проекта – смотрите в материале LifeStyle 24.

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TAYANNA и Игорь Кузьменко

Открывать эфир взялась певица TAYANNA, которая уже две недели танцует с травмой ребра. Романтическую постановку она исполнит под песню Софии Ротару "Жди". И хоть артисткой Татьяна Решетняк на самом деле восхищается, свое выступление решила посвятить не только ей, но и силе любви.

Трогательную историю пара исполнила в ритме фокстрота. Уже, по традиции, TAYANNA не только станцевала, но и спела фрагмент песни.

"Танцы со звездами 2019" 2 випуск: смотреть онлайн-выступление TAYANNA и Игоря Кузьменко



Владимир Остапчук и Илона Гвоздева

Следующим покорять паркет взялся Владимир Остапчук. В видеодневнике он признался, что его кумиром является Олег Винник, который с легкостью собирает стадионы поклонниц. Харизмой артиста Остапчук увлекается, поэтому в постановке перевоплотился в певца.

С Илоной Гвоздевой телеведущий станцевал зажигательное танго. Во время постановки Владимир Остапчук выполнил сложные поддержки, вызвав овации в зале. Однако больше всего удивил зрителей выход на паркет настоящего Олега Винника.

"Танцы со звездами 2019" 2 выпуск: смотреть онлайн – выступление Владимира Остапчука и Илоны Гвоздевой

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Даниэль Салем и Юлия Сахневич

Даниэль Салем посвятил свой танец своей маме, которая умерла от рака, когда мужчине было 15 лет. В видеодневнике он признался, что его мама вышла после объявления диагноза с улыбкой и до конца боролась с недугом. Поэтому постановка – это поддержка всем людям, которые ежедневно преодолевают болезнь.

Борьбу с болезнью пара показала в трогательном контемпорари, который растрогал немало людей в зале "Танцев со звездами 2019", в частности, Екатерину Кухар.

"Танцы со звездами 2019" 2 выпуск: смотреть онлайн – выступление Даниэля Салема и Юлии Сахневич

Людмила Барбир и Дмитрий Жук

Хотя Людмилу Барбир сравнили в шоу с Моникой Беллуччи, однако ее кумиром является принцесса Диана. Именно она вдохновляет телеведущую. Людмила Барбир с Дмитрием Жуком решили показать самый тяжелый период в жизни Леди Ди – последние часы ее жизни перед автокатастрофой.

В трогательном венском вальсе Людмила Барбир и Дмитрий Жук поразили зрителей нежностью. Постановка символично завершилась кадрами, когда Людмила Барбир осталась одна на паркете и идет на свет.

"Танцы со звездами 2019" 2 выпуск: смотреть онлайн – выступление Людмилы Барбир и Дмитрия Жука

Алексей Яровенко и Елена Шоптенко

Актер Алексей Яровенко, которого называют главным претендентом на победу, еще настойчивее готовился к эфиру. Он рассказал, что певец Джеймс Браун является его кумиром, ведь он умеет увлечь своей энергией и харизмой любой зал. И выбор актера был выигрышным!

На паркете Алексей Яровенко с Еленой Шоптенко танцевал страстное ча-ча-ча, которое зажгло зал. Однако звездные судьи раскритиковали выступление.

"Танцы со звездами 2019" 2 выпуск: смотреть онлайн – выступление Алексея Яровенко и Алены Шоптенко

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Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар

Юмористическая актриса Виктория Булитко призналась, что в восторге от певицы Эдит Пиаф. Именно она, по мнению звезды, является примером сильной и очень талантливой женщины, которая способна покорять мир своим голосом.

На паркете она мастерски перевоплотилась в Эдит Пиаф, заворожив всех судей изяществом. История любви артистки в исполнении Виктории Булитко и Дмитрия Дикусара получила одни из самых больших оценок от звездных экспертов.

"Танцы со звездами 2019" 2 выпуск: смотреть онлайн – выступление Виктории Булитко и Дмитрия Дикусара

Дзидзьо и Яна Цибульская

После первого прямого эфира Дзидзьо очень расстроился, ведь получил низкие оценки и критику от судей. Поэтому он ежедневно проводил по 6 часов в репетиционном зале. Больше подводить своих сторонников Дзидзьо не стал, поэтому взялся за сложную постановку.

На паркете артист с Яной Цибульской решил показать пасадобль под песню Владимира Ивасюка. Именно украинский певец является кумиром Дзидзьо. Пара продемонстрировала настоящие перипетии между влюбленными, которые завершаются помолвкой.

"Танцы со звездами 2019" 2 выпуск: смотреть онлайн – выступление Дзидзьо и Яны Цибульской

Серега и Аделина Дели

Рэпер Серега на протяжении недели обдумывал, как будет завоевывать расположение Екатерины Кухар. Он решил станцевать нежный венский вальс с Аделиной Дели, очаровав всех романтикой.

Своим кумиром артист назвал Майкла Джексона, под песню которого Серега показал историю мастера по созданию куклы и его произведение, которое ожило. В подарок от Екатерины рэпер получил не только комплименты, но и куклу, которая напоминала саму балерину.

"Танцы со звездами 2019" 2 выпуск: смотреть онлайн-выступление Сереги и Аделины Дели

Надежда Матвеева и Валерий Шохин

Телеведущая Надежда Матвеева заявила, что участие в шоу ей дается не так легко, как она представляла. Однако критика от судей стимулировала звезду на упорные тренировки. Матвеева выбрала своим кумиром еще одну женщину, которая недавно отпраздновала свое 50-летие Дженнифер Лопес.

На паркете она с Валерием Шохиным станцевала зажигательную самбу в стиле Джей Ло с криминальным сюжетом.

"Танцы со звездами 2019" 2 выпуск: смотреть онлайн – выступление Надежды Матвеевой и Шохина Валерия

Ксения Мишина и Евгений Кот

Ксения Мишина решила не перебирать звезд, которые ее вдохновляют, а посвятить танец своему маленькому сыну. Эту идею поддержал и Евгений Кот, который увидел нежность отношений актрисы с ее ребенком.

Звездная пара станцевала потрясающий джаз-модерн, который покорил всех. В конце постановки на паркет вышел и сын Ксении Мишиной.

"Танцы со звездами 2019" 2 выпуск: смотреть онлайн – выступление Ксении Мишиной и Евгения Кота

Михаил Кукуюк и Елизавета Дружинина

Аргентинское танго выбрали Михаил Кукуюк и Елизавета Дружинина. Свой танец пара посвятила всем героям, в частности, во времена Второй мировой войны.

В видеодневнике актер признался, что увлекается своими родителями, которые помогали военным в годы боевых действий. Однако щемящая постановка не поразила Екатерину Кухар, которая назвала Михаила Кукуюка "самым слабым звеном" проекта.

"Танцы со звездами 2019" 2 выпуск: смотреть онлайн – выступление Михаила Кукуюка и Елизаветы Дружининой

Анна Ризатдинова и Александр Прохоров

Спортсменка Анна Ризатдинова призналась, что чрезмерное внимание относительно отношений с Александром Онищенко, ее огорчает. Поэтому тему личной жизни она больше не хочет нарушать.

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В новом выпуске Анна призналась, что ее кумиром является Мадонна. Затем на паркете спортсменка показала зажигательную постановку в стиле фристайл.

"Танцы со звездами 2019" 2 выпуск: смотреть онлайн-выступление Анны Ризатдиновой и Александра Прохорова

Елена Кравец и Максим Леонов

Звезда "95 Квартала" Елена Кравец призналась, что ее кумиром является поэтесса Вера Полозкова. Именно ее стихи несколько изменили жизнь актрисы.

В постановке пара решила обыграть это увлечение Елены Кравец, показав эффектный модерн о непростых семейных отношениях.

"Танцы со звездами 2019" 2 выпуск: смотреть онлайн – выступление Елены Кравец и Максима Леонова

MARUV и Евгений Дмитриенко

Закрывать второй прямой эфир взялась эпатажная MARUV. Хотя старшее поколение критикует ее за откровенность, однако именно своей бабушке она посвящает выступление.

Звезда решила несколько изменить стиль, выбрав венский вальс. И даже в такой постановке MARUV проявила эпатаж: она не избавилась от латексной одежды, поверх которой надела платье.

"Танцы со звездами 2019" 2 выпуск: смотреть онлайн-выступление MARUV и Евгения Дмитриенко

"Танцы со звездами"

– это шоу, в котором звездные участники вместе с профессиональными танцорами соревнуются за победу. Танцы оценивает жюри, а также зрители, которые голосуют за любимые пары. В 2019 году судейские кресла заняли прима-балерина Екатерина Кухар, знаменитые хореографы Влад Яма и Франциско Гомес.



Впервые проект "Танцы со звездами" на украинском телевидении появился в сентябре 2006 года на телеканале 1+1. Вышли 4 сезона, после чего шоу больше не транслировали. После 6 лет перерыва, в 2017 году легендарный проект "Танцы со звездами" вернулся на телеканал "1+1". Тогда же победила певица Наталья Могилевская и хореограф Игорь Кузьменко. После этого был проведен еще один сезон, где победу одержал комик Игорь Ласточкин и хореограф Илона Гвоздева.