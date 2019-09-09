"Танцы со звездами 2019" 3 выпуск: как прошел эфир, посвященный освобожденным пленным

7 сентября из российского плена домой вернулись 35 украинцев, среди которых – незаконно заключенные моряки и политические заключенные. Событие всколыхнуло Украину, а организаторы проекта "Танцы со звездами 2019" решили посвятить героям 3 выпуск шоу.

7 сентября из российского плена домой вернулись 35 украинцев, среди которых – незаконно заключенные моряки и политические заключенные. Событие всколыхнуло Украину, а организаторы проекта "Танцы со звездами 2019" решили посвятить героям 3 выпуск шоу. Как прошел самый трогательный эфир, который непременно войдет в историю проекта – смотрите в материале LifeStyle 24.

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В этот раз организаторы решили не объявлять порядок выступлений участников. Путем жеребьевки они узнавали, в какой последовательности будут выходить на паркет.

Алексей Яровенко и Елена Шоптенко

Открывать прямой эфир взялись Алексей Яровенко и Елена Шоптенко. Актер признался, что сначала со своей любимой он встречался на расстоянии, пока не решил переехать жить в Украину.

На проекте Алексей Яровенко впервые станцевал румбу. В танце пара показала расставание с любимыми, которое пережили украинские пленные. "Этот танец для вас, герои", – заявили они перед эмоциональным выступлением.

"Танцы со звездами 2019" 3 выпуск: смотреть онлайн – выступление Алексея Яровенко и Алены Шоптенко

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Михаил Кукуюк и Елизавета Дружинина

После двух выступлений Михаил Кукуюк получил шквал критики, а многие участники шоу убеждены, что именно он должен был покинуть паркет. Именно эту ситуацию пара решила обыграть в первой части своего выступления.

По замыслу, Михаил и Елизавета сыграли работников супермаркета, которые посмотрели выпуск шоу. Лирический хип-хоп пара станцевала под песню Jerry Heil, которую сама артистка исполнила на проекте. В конце постановки на паркете появилась Тина Кароль с тележкой.

"Танцы со звездами 2019" 3 выпуск: смотреть онлайн – выступление Михаила Кукуюка и Елизаветы Дружининой

Даниэль Салем и Юлия Сахневич

Ресторатора Даниэля Салема уже успели назвать новым секс-символом шоу и заменой Иракли. В 3 выпуске он таки доказал это: во время постановки красавец обнажил свой торс, ошеломив всех женщин в зале.

С Юлией Сахневич зажигательный одессит станцевал фристайл. Даниэль Салем выполнил сложные поддержки и романтические ухаживания к девушке.

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"Танцы со звездами 2019" 3 выпуск: смотреть онлайн – выступление Даниэля Салема и Юлии Сахневич

Надежда Матвеева и Валерий Шохин

К новому выступлению Надежда Матвеева готовилась вдвое усиленнее, ведь в прошлый раз она с Валерием Шохиным оказалась в зоне риска.

Свой венский вальс пара решила посвятить всем матерям. Особенно тем, которые встречали военных пленных в Киеве.

"Танцы со звездами 2019" 3 выпуск: смотреть онлайн – выступление Надежды Матвеевой и Валерия Шохина

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Людмила Барбир и Дмитрий Жук

Телеведущая Людмила Барбир, которая уже стала одной из фавориток шоу, решила поднять важную социальную тему – насилие в семье. Знаменитость сыграла на паркете жертву, которая терпит жестокость своего любимого.

Пасодобль был настолько реалистичным, что звездные судьи хотели заступиться за Людмилу Барбир. А вот сама ведущая совместно с Натальей Могилевской призвала всех женщин положить конец издевательствам.

"Танцы со звездами 2019" 3 выпуск: смотреть онлайн – выступление Людмилы Барбир и Дмитрия Жука

Дзидзьо и Яна Цибульская

Еще до начала шоу Дзидзьо признался, что посвящает свой танец всем освобожденным пленникам. В трогательном фольк-модерне пара затронула тему украинских традиций и культуры, без которой нация жить не может. Следовательно Дзидзьо призвал всех уважать фольклор и не чураться своей истории.

"Танцы со звездами 2019" 3 выпуск: смотреть онлайн – выступление Дзидзьо и Яны Цибульской

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Ксения Мишина и Евгений Кот

Романтические постановки пары и незапланированный поцелуй в конце постановки уже спровоцировали слухи о романе Ксении Мишиной и женатого Евгения Кота. Актриса уже успела опровергнуть все предположения, а танцовщик заявил перед эфиром, что на паркете они позволяют себе значительно больше, чем после выпуска проекта.

Однако от страстных постановок пара не отказалась. Ксения и Евгений станцевали танго о настоящей женской драме, чем покорили судей и зрителей в зале.

"Танцы со звездами 2019" 3 выпуск: смотреть онлайн – выступление Ксении Мишиной и Евгения Кота

Владимир Остапчук и Илона Гвоздева

После критики Влада Ямы комедийных постановок Владимир Остапчук и Илона Гвоздева решили показать настоящую драму на паркете. Участники проекта показали непростые отношения влюбленных, которые в конце прощаются друг с другом.

Сложную и эмоциональную постановку пара воплотила в фокстроте, который покорил звездных судей.

"Танцы со звездами 2019" 3 выпуск: смотреть онлайн – выступление Владимира Остапчука и Илоны Гвоздевой

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Елена Кравец и Максим Леонов

Актриса Елена Кравец и Максим Леонов после предыдущих эфиров стали одними из фаворитов: звездная пара получила лестные отзывы от судей и зрителей. Однако триумфальные выступления негативно повлияли на участников.

В третьем выпуске Елена и Максим выступили с самбой, показав влюбленную пару. Судьи отметили, что танец был неудачным, а движения звезд – неуклюжими.

"Танцы со звездами 2019" 3 выпуск: смотреть онлайн – выступление Елены Кравец и Максима Леонова

Анна Ризатдинова и Александр Прохоров

До прямого эфира все не были уверены, что Анна Ризатдинова выйдет на паркет. Во время предыдущего выступления спортсменка травмировала спину и после медицинской помощи завершила выпуск.

Однако травма не повлияла на решение Анны выйти на паркет. Участница шоу с Александром Прохоровым подготовили трогательный танец, в начале которого спортсменка выполняла па с завязанными глазами. Венский вальс получил самые высокие оценки судей и восторженные отзывы.

"Танцы со звездами 2019" 3 выпуск: смотреть онлайн – выступление Анны Ризатдиновой и Александра Прохорова

Серега и Аделина Дели

Певец Серега заявил, что Украина для него стала настолько близкой, что он хочет получить здесь гражданство.

В постановке он решил отойти от привычного образа рэпера, сыграв роль Григория из "Маруси Чурай". Мистический пасодобль-фьюжн поразил Екатерину Кухар, которая подарила артисту книгу. Зато Серега пообещал посвятить судье следующий танец.

"Танцы со звездами 2019" 3 выпуск: смотреть онлайн – выступление Сереги и Аделины Дели

Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар

Вся страна, затаив дыхание, ожидала выступления Виктории Булитко и Дмитрия Дикусара. Выступление пары продолжилось конфликтом между Екатериной Кухар и Ириной Билык. Поэтому новую постановку Виктория назвала антибуллингом.

Пара станцевала хип-хоп, который зажег паркет шоу. Однако судьи несколько раскритиковали па Виктории Булитко и Дмитрия Дикусара.

"Танцы со звездами 2019" 3 выпуск: смотреть онлайн – выступление Виктории Булитко и Дмитрия Дикусара

MARUV и Джей

Закрывать третий прямой эфир поручили самой эпатажной паре проекта – MARUV и Джею. Артистка призналась, что к успеху ей пришлось пройти нелегкие испытания. Поэтому выступление пара посвятила всем людям, которые идут к своей мечте.

Впервые на шоу MARUV избавилась от латексного костюма, представ перед зрителями в красном боди с рукавами. В эпатажном наряде певица выступила с нежным контемпорари. MARUV получила положительные отзывы и книгу от Екатерины Кухар – "Котик хочет играть".

"Танцы со звездами 2019" 3 выпуск: смотреть онлайн – выступление MARUV и Джея

"Танцы со звездами"Это шоу, в котором звездные участники вместе с профессиональными танцорами соревнуются за победу. Танцы оценивает жюри, а также зрители, которые голосуют за любимые пары. В 2019 году судейские кресла заняли прима-балерина Екатерина Кухар, знаменитые хореографы Влад Яма и Франциско Гомес.



Впервые проект "Танцы со звездами" на украинском телевидении появился в сентябре 2006 года на телеканале "1+1". Вышло 4 сезона, после чего шоу больше не транслировали. После 6 лет перерыва, в 2017 году легендарный проект "Танцы со звездами" вернулся на телеканал "1+1". Тогда же победу одержала певица Наталья Могилевская и хореограф Игорь Кузьменко. После этого был проведен еще один сезон, где победу одержал комик Игорь Ласточкин и хореограф Илона Гвоздева.