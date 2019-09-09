"Танцы со звездами 2019" 3 выпуск: как прошел эфир, посвященный освобожденным пленным
7 сентября из российского плена домой вернулись 35 украинцев, среди которых – незаконно заключенные моряки и политические заключенные. Событие всколыхнуло Украину, а организаторы проекта "Танцы со звездами 2019" решили посвятить героям 3 выпуск шоу.
7 сентября из российского плена домой вернулись 35 украинцев, среди которых – незаконно заключенные моряки и политические заключенные. Событие всколыхнуло Украину, а организаторы проекта "Танцы со звездами 2019" решили посвятить героям 3 выпуск шоу. Как прошел самый трогательный эфир, который непременно войдет в историю проекта – смотрите в материале LifeStyle 24.
Читайте также: "Танцы со звездами 2019" 3 выпуск: кто покинул шоу
В этот раз организаторы решили не объявлять порядок выступлений участников. Путем жеребьевки они узнавали, в какой последовательности будут выходить на паркет.
Алексей Яровенко и Елена Шоптенко
Открывать прямой эфир взялись Алексей Яровенко и Елена Шоптенко. Актер признался, что сначала со своей любимой он встречался на расстоянии, пока не решил переехать жить в Украину.
На проекте Алексей Яровенко впервые станцевал румбу. В танце пара показала расставание с любимыми, которое пережили украинские пленные. "Этот танец для вас, герои", – заявили они перед эмоциональным выступлением.
"Танцы со звездами 2019" 3 выпуск: смотреть онлайн – выступление Алексея Яровенко и Алены Шоптенко
Читайте также: Танцы со звездами 2019: все участники третьего сезона популярного шоу
Михаил Кукуюк и Елизавета Дружинина
После двух выступлений Михаил Кукуюк получил шквал критики, а многие участники шоу убеждены, что именно он должен был покинуть паркет. Именно эту ситуацию пара решила обыграть в первой части своего выступления.
По замыслу, Михаил и Елизавета сыграли работников супермаркета, которые посмотрели выпуск шоу. Лирический хип-хоп пара станцевала под песню Jerry Heil, которую сама артистка исполнила на проекте. В конце постановки на паркете появилась Тина Кароль с тележкой.
"Танцы со звездами 2019" 3 выпуск: смотреть онлайн – выступление Михаила Кукуюка и Елизаветы Дружининой
Даниэль Салем и Юлия Сахневич
Ресторатора Даниэля Салема уже успели назвать новым секс-символом шоу и заменой Иракли. В 3 выпуске он таки доказал это: во время постановки красавец обнажил свой торс, ошеломив всех женщин в зале.
С Юлией Сахневич зажигательный одессит станцевал фристайл. Даниэль Салем выполнил сложные поддержки и романтические ухаживания к девушке.
Читайте также: "Танцы со звездами 2019": с какими партнерами знаменитости выйдут на паркет
"Танцы со звездами 2019" 3 выпуск: смотреть онлайн – выступление Даниэля Салема и Юлии Сахневич
Надежда Матвеева и Валерий Шохин
К новому выступлению Надежда Матвеева готовилась вдвое усиленнее, ведь в прошлый раз она с Валерием Шохиным оказалась в зоне риска.
Свой венский вальс пара решила посвятить всем матерям. Особенно тем, которые встречали военных пленных в Киеве.
"Танцы со звездами 2019" 3 выпуск: смотреть онлайн – выступление Надежды Матвеевой и Валерия Шохина
Читайте также: "Танцы со звездами 2019" 2 выпуск: какая пара первой покинула проект
Людмила Барбир и Дмитрий Жук
Телеведущая Людмила Барбир, которая уже стала одной из фавориток шоу, решила поднять важную социальную тему – насилие в семье. Знаменитость сыграла на паркете жертву, которая терпит жестокость своего любимого.
Пасодобль был настолько реалистичным, что звездные судьи хотели заступиться за Людмилу Барбир. А вот сама ведущая совместно с Натальей Могилевской призвала всех женщин положить конец издевательствам.
"Танцы со звездами 2019" 3 выпуск: смотреть онлайн – выступление Людмилы Барбир и Дмитрия Жука
Дзидзьо и Яна Цибульская
Еще до начала шоу Дзидзьо признался, что посвящает свой танец всем освобожденным пленникам. В трогательном фольк-модерне пара затронула тему украинских традиций и культуры, без которой нация жить не может. Следовательно Дзидзьо призвал всех уважать фольклор и не чураться своей истории.
"Танцы со звездами 2019" 3 выпуск: смотреть онлайн – выступление Дзидзьо и Яны Цибульской
Читайте также: "Танцы со звездами 2019" 2 выпуск: яркие перевоплощения участников в кумиров
Ксения Мишина и Евгений Кот
Романтические постановки пары и незапланированный поцелуй в конце постановки уже спровоцировали слухи о романе Ксении Мишиной и женатого Евгения Кота. Актриса уже успела опровергнуть все предположения, а танцовщик заявил перед эфиром, что на паркете они позволяют себе значительно больше, чем после выпуска проекта.
Однако от страстных постановок пара не отказалась. Ксения и Евгений станцевали танго о настоящей женской драме, чем покорили судей и зрителей в зале.
"Танцы со звездами 2019" 3 выпуск: смотреть онлайн – выступление Ксении Мишиной и Евгения Кота
Владимир Остапчук и Илона Гвоздева
После критики Влада Ямы комедийных постановок Владимир Остапчук и Илона Гвоздева решили показать настоящую драму на паркете. Участники проекта показали непростые отношения влюбленных, которые в конце прощаются друг с другом.
Сложную и эмоциональную постановку пара воплотила в фокстроте, который покорил звездных судей.
"Танцы со звездами 2019" 3 выпуск: смотреть онлайн – выступление Владимира Остапчука и Илоны Гвоздевой
Читайте также: "Танцы со звездами 2019" 1 выпуск: как прошла премьера популярного шоу
Елена Кравец и Максим Леонов
Актриса Елена Кравец и Максим Леонов после предыдущих эфиров стали одними из фаворитов: звездная пара получила лестные отзывы от судей и зрителей. Однако триумфальные выступления негативно повлияли на участников.
В третьем выпуске Елена и Максим выступили с самбой, показав влюбленную пару. Судьи отметили, что танец был неудачным, а движения звезд – неуклюжими.
"Танцы со звездами 2019" 3 выпуск: смотреть онлайн – выступление Елены Кравец и Максима Леонова
Анна Ризатдинова и Александр Прохоров
До прямого эфира все не были уверены, что Анна Ризатдинова выйдет на паркет. Во время предыдущего выступления спортсменка травмировала спину и после медицинской помощи завершила выпуск.
Однако травма не повлияла на решение Анны выйти на паркет. Участница шоу с Александром Прохоровым подготовили трогательный танец, в начале которого спортсменка выполняла па с завязанными глазами. Венский вальс получил самые высокие оценки судей и восторженные отзывы.
"Танцы со звездами 2019" 3 выпуск: смотреть онлайн – выступление Анны Ризатдиновой и Александра Прохорова
Серега и Аделина Дели
Певец Серега заявил, что Украина для него стала настолько близкой, что он хочет получить здесь гражданство.
В постановке он решил отойти от привычного образа рэпера, сыграв роль Григория из "Маруси Чурай". Мистический пасодобль-фьюжн поразил Екатерину Кухар, которая подарила артисту книгу. Зато Серега пообещал посвятить судье следующий танец.
"Танцы со звездами 2019" 3 выпуск: смотреть онлайн – выступление Сереги и Аделины Дели
Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар
Вся страна, затаив дыхание, ожидала выступления Виктории Булитко и Дмитрия Дикусара. Выступление пары продолжилось конфликтом между Екатериной Кухар и Ириной Билык. Поэтому новую постановку Виктория назвала антибуллингом.
Пара станцевала хип-хоп, который зажег паркет шоу. Однако судьи несколько раскритиковали па Виктории Булитко и Дмитрия Дикусара.
"Танцы со звездами 2019" 3 выпуск: смотреть онлайн – выступление Виктории Булитко и Дмитрия Дикусара
MARUV и Джей
Закрывать третий прямой эфир поручили самой эпатажной паре проекта – MARUV и Джею. Артистка призналась, что к успеху ей пришлось пройти нелегкие испытания. Поэтому выступление пара посвятила всем людям, которые идут к своей мечте.
Впервые на шоу MARUV избавилась от латексного костюма, представ перед зрителями в красном боди с рукавами. В эпатажном наряде певица выступила с нежным контемпорари. MARUV получила положительные отзывы и книгу от Екатерины Кухар – "Котик хочет играть".
"Танцы со звездами 2019" 3 выпуск: смотреть онлайн – выступление MARUV и Джея
"Танцы со звездами"Это шоу, в котором звездные участники вместе с профессиональными танцорами соревнуются за победу. Танцы оценивает жюри, а также зрители, которые голосуют за любимые пары. В 2019 году судейские кресла заняли прима-балерина Екатерина Кухар, знаменитые хореографы Влад Яма и Франциско Гомес.
Впервые проект "Танцы со звездами" на украинском телевидении появился в сентябре 2006 года на телеканале "1+1". Вышло 4 сезона, после чего шоу больше не транслировали. После 6 лет перерыва, в 2017 году легендарный проект "Танцы со звездами" вернулся на телеканал "1+1". Тогда же победу одержала певица Наталья Могилевская и хореограф Игорь Кузьменко. После этого был проведен еще один сезон, где победу одержал комик Игорь Ласточкин и хореограф Илона Гвоздева.