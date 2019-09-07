"Танцы со звездами 2019": Ксения Мишина прокомментировала слухи о романе с участником шоу

Украина покоряет развлекательное шоу "Танцы со звездами 2019". Сейчас состоялись всего 2 прямых эфира, однако в сети уже распространились слухи о романтических отношениях между участниками – актрисой Ксенией Мишиной и хореографом Евгением Котом. Звезда "Крепостной" поспешила прокомментировать предположение людей.

Ксения Мишина и Евгений Кот являются одними из фаворитов шоу. Во время одного из эфиров пара завершила постановку поцелуем, что и стало причиной для распространения слухов. В интервью "КП в Украине" Ксения Мишина заявила, что Евгений Кот самом деле очень привлекательный, поэтому ей повезло с партнером. Однако романтических отношений между ними нет.

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Женя – тот человек, который полностью оправдал все мои ожидания. И даже больше! У нас есть взаимодействие. Не только я его слушаю, но и он меня. Мы вместе создаем нашу танцевальную историю... В то же время Евгений очень привлекательный мужчина. Конечно, есть одно "но" у него на пальце, и "но" очень серьезное,

– заявила Ксения Мишина, обратив внимание на недавнее бракосочетание хореографа.

Не обошла актриса и вопросов о личной жизни. Ксения Мишина призналась, что каждый мужчина имеет шанс стать ее второй половинкой. Звезда добавила: можно сменить партнера даже при стабильных отношениях, чем вновь подогрела внимание сторонников к ее взаимоотношениям с участником "Танцы со звездами 2019".

"Шансы есть всегда. Мне кажется, шансы есть даже тогда, когда твое сердце занято. Все в один момент может измениться – раз, и ты встречаешь человека, который твой полностью. В жизни может быть все, что угодно", – добавила она.

"Танцы со звездами 2019" 2 выпуск: смотреть онлайн – выступление Ксении Мишиной и Евгения Кота

Как известно, Евгений Кот женился на танцовщице Наталье Татаринцевой в январе 2019 года. Пара решила не устраивать роскошную свадьбу в Украине, выбрав более экзотическую церемонию. Влюбленные отправились в один из самых романтичных островов в Тихом океане – Муреа, который расположен вблизи Таити. Там Евгений и Наталья обменялись клятвами и провели медовый месяц.

"Танцы со звездами"– это шоу, в котором звездные участники вместе с профессиональными танцорами соревнуются за победу. Танцы оценивает жюри, а также зрители, которые голосуют за любимые пары. В 2019 году судейские кресла заняли прима-балерина Екатерина Кухар, знаменитые хореографы Влад Яма и Франциско Гомес.



Впервые проект "Танцы со звездами" на украинском телевидении появился в сентябре 2006 года на телеканале 1+1. Получилось 4 сезона, после чего шоу больше не транслировали. После 6 лет перерыва, в 2017 году легендарный проект "Танцы со звездами" вернулся на телеканал "1+1". Тогда же победила певица Наталья Могилевская и хореограф Игорь Кузьменко. После этого было проведено еще один сезон, где победу одержал комик Игорь Ласточкин и хореограф Илона Гвоздева.