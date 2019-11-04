"Танцы со звездами 2019" 11 выпуск: какая пара покинула проект

Шоу "Танцы со звездами 2019" становится все более непредсказуемым. За место в финале остались бороться лучшие пары, поэтому зрители прилагают немало усилий, чтобы их фавориты не покинули проект. Однако в 11 выпуске один из участников все же должен был произнести прощальное слово.

Согласно правилам шоу "Танцы со звездами 2019", после эффектных выступлений ведущие закрывают линии для голосования. Две пары, которые получили наименьшую поддержку от своих поклонников и судей, должны станцевать танец за жизнь. До выхода на паркет участники не знают ни песни, ни стиля бального танца, который должны будут продемонстрировать.

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В 11 выпуске шоу "Танцы со звездами 2019" в зоне риска оказались Анна Ризатдинова и Александр Прохоров, Алексей Яровенко и Елена Шоптенко. Участники станцевали джайв, показав сложные поддержки и ожесточенные постановки за жизнь. Для Анны Ризатдиновой эта номинация была дебютной, поэтому она не скрывала своего волнения. Однако переживания были напрасными, ведь четверо судей поддержали ее.

В то же время все эксперты отметили, что Алексей Яровенко очень изменился за время участия в шоу. Актер сумел не раз покорить сердце зрителей и судей. Однако в шаге от четвертьфинала вынужден был покинуть проект.

Хочу поблагодарить всю команду, друзей по паркету. Надо верить в свои мечты, идти к ним и не бояться ничего нового. Хочу поблагодарить Елену, потому что она многому научила меня. Спасибо,

– отметил Алексей Яровенко.

В то же время Елена Шоптенко поблагодарила за поддержку всех поклонников, которые еженедельно отправляли за ее пару голоса.

"Я хочу поблагодарить зрителей за 11 замечательных танцев. И партнера, потому что нам это удалось. И спасибо хореографам-постановщикам!" – добавила она.

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"Танцы со звездами 2019" 11 выпуск: смотреть онлайн – выступление Алексея Яровенко и Алены Шоптенко

Что известно о шоу "Танцы со звездами"?Это шоу, в котором звездные участники вместе с профессиональными танцорами соревнуются за победу. Танцы оценивает жюри, а также зрители, которые голосуют за любимые пары. Впервые проект "Танцы со звездами" на украинском телевидении появился в сентябре 2006 года на телеканале 1+1.



Вышло 4 сезона, после чего шоу больше не транслировали. После 6 лет перерыва, в 2017 году легендарный проект "Танцы со звездами" вернулся на телеканал "1+1". Тогда же победу одержала певица Наталья Могилевская и хореограф Игорь Кузьменко. После этого был проведен еще один сезон, где победу одержал комик Игорь Ласточкин и хореограф Илона Гвоздева.