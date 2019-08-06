Танцы со звездами 2019: участники третьего сезона популярного шоу

Вскоре вся страна вновь будет следить за эффектными постановками в исполнении отечественных звезд. А пока авторы проекта "Танцы со звездами" 2019 запустили в сети челлендж, в котором знаменитости соглашаются или отказываются от шоу. Кто стал участниками развлекательного проекта – читайте в материале LifeStyle 24.

Долгожданный сезон шоу "Танцы со звездами 2019" начнется уже 25 августа. И перед стартом популярного проекта его авторы решили подогреть интерес зрителей, запустив в сети традиционный #танціззіркамиchallenge. Знаменитости один за другим соглашаются выйти на паркет, передавая эстафету своим коллегам.

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Известно, что оценивать выступления звезд будут прима-балерина Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и знаменитый Франциско Гомес. Сейчас к шоу присоединились телеведущий и шоумен Владимир Остапчук, актриса "Дизель шоу" Виктория Булитко, звезда "Свингеров" Михаил Кукуюк, телеведущие Надежда Матвеева и Людмила Барбир, актеры Алексей Яровенко и Ксения Мишина, телеведущий Даниэль Салем, певица MARUV, исполнитель Полиграф Шарикoff (Серега) и спортсменка Анна Ризатдинова.

Участники 3 сезона шоу "Танцы со звездами 2019"

Владимир Остапчук



Владимир Остапчук – участник "Танцы со звездами 2019" / 1+1

Популярный телеведущий Владимир Остапчук стал одним из первых участников проекта "Танцы со звездами 2019". По образованию он филолог, и после переезда в Киев прошел школу дикторов и стал одним из самых известных телеведущих. Немалую славу ему принесло участие в Евровидении-2017, где он с Александром Скичко и Тимуром Мирошниченко стали одними из самых ярких ведущих в истории конкурса.

Кроме этого, Владимир Остапчук известен благодаря программам "Икона стиля", "Инспектор Города", "Король десертов", "Большие танцы", "Минус один". Ведущий активно озвучивает фильмы и выступает на радио. А вот про танцевальную сноровку знаменитости пока не известно. Однако в рекламном ролике Владимир Остапчук вел себя довольно уверенно, поэтому в сети подозревают, что именно он станет одним из фаворитов шоу.

Я всегда танцевал, как будто меня никто не видит. Этой осенью мои танцы увидит вся страна,

– анонсировал Владимир Остапчук.

Виктория Булитко



Виктория Булитко – участница "Танцы со звездами 2019" / 1+1

Еще одной участницей "Танцы со звездами 2019" станет актриса и юмористка из "Дизель Шоу" Виктория Булитко. Еще в подростковом возрасте звезда мечтала о шоу-бизнесе, поэтому продолжила обучение в Запорожском национальном университете и стала профессиональной актрисой кино и театра. Роли для зажигательной Виктории Булитко не заставили ждать. Однако всеукраинскую славу ей помог завоевать популярный юмористический проект "Дизель Шоу" и "На троих".

Уже в августе 2019-го Виктория Булитко выйдет на паркет развлекательного шоу "Танцы со звездами". И хотя в промо-ролике актриса показывает шок и удивление от приглашения, в сети она с восторгом объявила о присоединении к команде проекта. Поэтому Виктория Булитко поборется за главный кубок.

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Михаил Кукуюк



Михаил Кукуюк – участник "Танцы со звездами 2019" / 1+1

Знаменитый Михаил Кукуюк, окончив Киевский институт театрального искусства имени Ивана Карпенко-Карого, начал свою актерскую карьеру. До 2007 года он выступал на сцене столичных театров, однако впоследствии начал покорять и телевидение. В частности, Михаил Кукуюк сыграл в фильмах "Фабрика счастья", "Только любовь", "Домашний арест", "Свингеры", "Сказка о деньгах".

Вероятно, во время учебы актер изучал и хореографическое мастерство, а уже в августе зажжет на паркете "Танцы со звездами".

Надежда Матвеева



Надежда Матвеева – участница "Танцы со звездами 2019" / 1+1

Надежда Матвеева получила бешеную популярность после телепроектов "Все буде добре" и "Все буде смачно". В выпусках шоу ведущая активно принимала участие в фитнес-тренировках и занятиях танцами, поэтому все ее сторонники убеждены, что звезда может стать одной из главных претенденток на победу.

Сама же Надежда Матвеева получила вызов от предыдущих участников и передала эстафету популярным актерам – Алексею Яровенко и Ксении Мишиной, известных по сериалам "Хороший парень", "У неділю рано зілля копала" и "Крепостная".

Людмила Барбир

Людмила Барбир – участница шоу "Танцы со звездами 2019" / Instagram / @liudmila.barbir

Сейчас Людмила Барбир – одна из самых известных телеведущих Украины. Однако начинала она свою карьеру не с телевидения, а с театра. Звезда, получив профессию актрисы, покоряла сцену в отечественных спектаклях. С 2007 года Людмила Барбир активно снималась в рекламе, а потом начала озвучивать героев иностранных фильмов. Кроме этого, знаменитость сыграла роли в фильмах и сериалах, в частности, "За все тебя благодарю", "Мухтар", "Две стороны одной Анны", "Женский доктор", "1+1 дома".

Участие в "Танцах со звездами 2019" Людмила Барбир подтвердила в эфире "Сніданку з 1+1", где она является неизменной ведущей. Эстафету она переняла от Владимира Остапчука, Виктории Булитко и Михаила Кукуюка. Ведущая – не единственная из команды "Сніданку з 1+1", которая выйдет на паркет: в 2018 году приглашения на шоу получили Руслан Сеничкин и Валентина Хамайко. Последняя отказалась от проекта из-за беременности.

Алексей Яровенко



Алексей Яровенко – участник шоу "Танцы со звездами 2019" / Единственная

31-летний актер театра и кино Алексей Яровенко тоже решил приобщиться к развлекательному проекту "Танцы со звездами 2019". Вызов он принял от Надежды Матвеевой и уже готовится выйти на паркет.

Вероятно, танцевальное мастерство Алексей Яровенко изучал в Белорусской государственной академии искусств, поэтому с легкостью выйдет на сцену "Танцев со звездами 2019". А вот его актерская карьера будет иметь небольшую творческую паузу. Отметим, что Алексей Яровенко снялся в известных сериалах и фильмах: "Крепостная". "Кумир", "Бывшие", "Сестры по наследству", "Жить ради любви", "Хороший парень", "Мухтар. Новый след" и др.

Ксения Мишина



Ксения Мишина – участница шоу "Танцы со звездами 2019"

Также вызов телеведущей Надежды Матвеевой приняла звезда "Крепостной" и "Искушения" Ксения Мишина. Зажигательная красавица училась в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого. Актриса в рекламном ролике уже показала свое танцевальное мастерство, поэтому вскоре будет поражать зрителей шоу.

Даниэль Салем



Даниэль Салем – участник шоу "Танцы со звездами 2019" / Новый канал

Телеведущий Даниэль Салем заявил, что выйдет на паркет "Танцы со звездами 2019". Эстафету он передал скандальной MARUV и Надежде Дорофеевой.

Известно, что Даниэль Салем родом из Одессы. Еще в 6 лет будущий ведущий уехал на родину отца – Ливан. После получения профессии филолога в Бейруте и службы в армии Даниэль вернулся в Украину. Получив образование хирурга-офтальмолога, Салем все же попробовал свои себя в роли ведущего. Сейчас шоумен известен благодаря программам "Красавчик Даниэль", "Любовь на выживание", "Хулиганы". О танцевальных навыках Даниэля Салема ничего не известно, поэтому для зрителей остается загадкой, станет ли он фаворитом шоу.

MARUV

Скандальная певица MARUV, которая активно гастролирует по России, приняла участие в челлендже и станет участницей проекта. Артистка передала эстафету Полиграфу Шарикоff, более известному как Серега, олимпийской чемпионке по художественной гимнастике Анне Ризатдиновой и тренеру "Голос.Дети" Позитиву.

Популярность MARUV получила благодаря победе на Национальном отборе Евровидения-2019. Однако представлять Украину на вокальном конкурсе она все же не поехала. Все потому, что Национальная общественная телерадиокомпания Украины предложила артистке контракт, одним из пунктов которого заставляла ее отказаться от гастролей в России. MARUV и НСТУ не согласовали спорные вопросы, поэтому Украина не участвовала в Евровидении-2019.

После резонансного скандала эпатажная певица таки выступила с запланированными концертами в Москве и Санкт-Петербурге. Даже больше, MARUV претендовала на российскую награду "Муз-ТВ". После таких выступлений артистка беспрепятственно выступила 14 июня в Киеве, пригласив украинских звезд на концерт.



MARUV / Instagram / @maruvofficial

Полиграф Шарикoff (Серега)

Белорусский рэп-исполнитель, получивший большую славу благодаря синглу "Черный бумер", вместе с Анной Ризатдиновой принял танцевальную эстафету. Ранее 42-летний артист был судьей на талант-шоу на телеканале "СТБ". Свою вокальную карьеру он начал в 2002 году и с тех пор выпустил немало успешных хитов, которые получили большую популярность по всему СНГ и Европе.

В 2013 году получил вид на жительство в Украине, между тем гастролируя по всему миру. В 2015 году развелся со своей женой и переехал жить в Москву, Россия. Его дети остались жить с бывшей женой в Украине.

Полиграф Шарикoff (Серега) / Instagram / @poligrafofficial

Анна Ризатдинова

Украинская художественная гимнастка и бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года в индивидуальном многоборье тоже присоединилась к танцевальному проекту. Эстафету Анна вместе с Сергеем передали певице TAYANNA.

26-летняя уроженка Крыма обладает множеством наград в спортивной карьере, где на каждом чемпионате или на соревнованиях брала первые призовые места. За свои спортивные заслуги Анна была дважды удостоена государственных наград – Орден княгини Ольги II и III степеней. После аннексии Крыма переехала в Киев. В 2014 году гимнастка пропустила первый турнир года серии Гран-при в Москве. С тех пор в Россию на соревнования Ризатдинова не ездит.



Анна Ризатдинова / Instagram / @anna_rizatdinova

Что известно о шоу "Танцы со звездами"?Это шоу, в котором звездные участники вместе с профессиональными танцорами соревнуются за победу. Танцы оценивает жюри, а также зрители, которые голосуют за любимые пары. Впервые проект "Танцы со звездами" на украинском телевидении появился в сентябре 2006 года на телеканале 1+1.



Вышло 4 сезона, после чего шоу больше не транслировали. После 6 лет перерыва, в 2017 году легендарный проект "Танцы со звездами" вернулся на телеканал "1+1". Тогда же победу одержала певица Наталья Могилевская и хореограф Игорь Кузьменко. После этого был проведен еще один сезон, где победу одержал комик Игорь Ласточкин и хореограф Илона Гвоздева.