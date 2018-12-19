Тантрический секс с Поляковой и ролевые игры: в сети появился первый трейлер-тизер "Свингеры 2"

В сети появился первый тизер украинской романтической комедии "Свингеры 2", в котором снялись украинские звезды Оля Полякова, Даша Астафьева, Вячеслав Довженко, Михаил Кукуюк, Анна Саливанчук и Алексей Вертинский.

Первый тизер-трейлер опубликован 19 декабря на YouTube-канале "Вольга Украина".

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Как известно, вторая часть будет сиквелом к популярному фильму "Свингеры". По сюжету, две супружеские пары решили поменяться партнерами, чтобы разнообразить интимную жизнь. Провокационное решение оборачивается для всех героев замечательным опытом, что влияет на семейную жизнь. Последствия необычного эксперимента настолько непредсказуемы, что заставляют молодых людей встречаться снова.

Премьера комедии "Свингеры 2" запланирована на 1 марта 2019 года.

Тизер-трейлер фильма "Свингеры 2": смотрите видео