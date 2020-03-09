Тарас Шевченко: Кобзарь, о котором не говорили в школе

9 марта исполняется 206 лет со дня рождения Тараса Шевченко. О наименее известных фактах из жизни поэта и художника – читайте в материале LifeStyle 24.

Тарас Шевченко родился на Черкасщине, в селе Моринцы. Его дед был выходцем из казацкого Низа. Его родители были крепостными помещика Энгельгардта. Шевченко рано остался сиротой. Его детство и юность – до выкупа его из крепостничества – были связаны с судьбой Энгельгардта, в имении которого он дослужился до роли казачка помещика.

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Именно Энгельгардт привез Шевченко в Петербург. Здесь Шевченко познакомился с учеником Академии художеств Иваном Сошенко, с поэтом Евгением Гребинкой, а впоследствии и с Карлом Брюлловым и Василием Жуковским. Они в 1838 году выкупили его из крепостничества. В том же году Шевченко зачислили учеником Академии художеств. Учился он под руководством Карла Брюллова. Так начался самый яркий этап жизни Шевченко и его превращения в того Кобзаря, о котором нам столько рассказывали в школе. Хотя на самом деле он был совсем не таким забронзовело-суровым, как пишут учебники.

Шевченко – модник

Это только в детстве одеждой Тараса Шевченко была старая дерюга. Уже с подросткового возраста он научился реализовывать свое желание выделяться. К тому же, Тарас попал на барский двор, где его должным образом одели. Впоследствии, уже начав свое художественное обучение, Шевченко начал больше внимания уделять собственному внешнему виду.

Друг Шевченко, художник Иван Сошенко в своих воспоминаниях даже отмечал, что "познакомившись со светскими людьми и разъезжая по вечеринкам, он начал хорошо одеваться, даже с претензией на "comme il fautность".

С тех пор до конца своей жизни Шевченко хоть и не был слишком привередливым к своей одежде, все же регулярно тратил деньги на поддержание образа модника: выбирал хорошие костюмы, в том числе – парусиновые, носил цилиндр. Однажды купил себе на гонорар енотовую шубу, в другой – резиновый плащ-макинтош. Такие вещи на тот момент стоили бешеных денег.

Шевченко – богема

В молодости Шевченко вел абсолютно богемную жизнь: сегодня у него много, завтра – ничего, независимо от обстоятельств он умел эпатировать публику и всегда оставался внимательным собеседником. Несмотря на общую простоту вкусов – умел позволять себе дорогие удовольствия.

Он умел привлекать к себе внимание, нравиться и быть популярным. Пользовался популярностью у женщин. Сам Шевченко увлекался женщинами зажигательными, у которых под ногами "земля горела на три сажени".

Сам сознательно создавал и культивировал свой образ так, чтобы он дополнял и продолжал его творчество. Шевченко то дорисовал себе на автопортрете казацкий кульчик в ухе, отсылая к своим корням. То запросто надевал модный городской костюм, дополнив его крестьянской мерлушковой шапкой с кожухом и стал одним из тех, кто начал сознательную моду на украинскую народную одежду среди горожан.



Шевченко с друзьями, 1859 год / Фото: ukurier.gov.ua

В его жизни чередовались периоды, когда он мог себе позволить удовлетворять все свои прихоти, а иногда не имел ничего, кроме чая. Чай в те времена был дорогим удовольствием – это только в конце XIX века он стал общедоступным напитком, за который не нужно отдавать все деньги мира. Шевченко же чай любил, особенно сдобренный другим дорогим импортным ромом. Пробовал и кофе по-венски со взбитыми сливками.

Шевченко – знаток алкоголя

Шевченко знал толк в крепких напитках. По воспоминаниям Николая Костомарова, даже в чай ​​он наливал такое количество рома, которое легко свалило бы с ног любого другого. Важно заметить: пьяным Шевченко не видел никто и никогда.

Алкоголь он употреблял, кажется, не ради того, чтобы опьянеть, а ради получения удовольствия, превращая процесс в ритуал. Был членом "Общества мочемордия", которое создали в противовес поборникам трезвости, которые выступали за сухорылие. Мочиморды никогда не напивались просто так. Там красиво и идейно выпивали. Они разбавляли скучные великосветские балы и приемы своими откровенно пародийными веселыми обрядами, имели специальные дни для празднования в честь Бахуса и считали употребление простой водки откровенной безвкусицей.

Пили исключительно благородные светские напитки: ром, наливки и настойки. Если кроме водки ничего не было под рукой – в графин бросали гривню, что автоматически превращало банальную водку на благородную настойку гривенниковку.

Все свои собрания члены "Общества мочемордия" сопровождали свободомыслящими тостами и оппозиционными разговорами. Как отмечает кандидат исторических наук Владимир Окаринский, на встречах общества не только снимал напряжение, а и черпал новые идеи. Были от этого и практическая польза – через мочиморд поэт реализовывал своего "Кобзаря".

Шевченко – оптимист

Несмотря на привычный для нас со школьных времен образ Шевченко, который несет бремя своей тяжелой судьбы и постоянно обеспокоен судьбой Украины, он был оптимистом. Обладал хорошим чувством юмора, был склонен к оригинальным шуткам и большой тягой к самоиронии.



На этот ироничный автопортрет Шевченко в свое время наложило табу и литературоведение Российской империи, и советское. Оригинал хранится в Институте литературы им. Т. Шевченко.

Если читать его переписку с родственниками и друзьями, то чуть ли не в каждом абзаце можно уловить нотки юмора и оптимизма, даже в те периоды, когда поводов для того, чтобы потерять все это, было немало.

Кроме того, держал в голове большой запас анекдотов. Вспоминая времена Кирилло-Мефодиевского братства, Пантелеймон Кулиш писал, что на его собраниях Шевченко был неистощим в сарказме, анекдотах и ​​припевах, в том числе – "на тему великороссов".

Шевченко – миф

Шевченко не просто создавал собственный образ. Он сознательно создавал о себе истории, которые стали популярными среди людей, и пересказывались на уровне мифов и легенд. Как, например, история о знакомстве с Сошенко в Летнем саду, где художник заметил, как юный Шевченко работает над эскизами и распознал в нем выдающийся талант. Но и сама по себе личность Шевченко была настолько яркой, что обрастает мифами до сих пор.

По воспоминаниям Александра Кошица, вплоть до начала ХХ века на Черкасщине, где Шевченко родился, люди не верили в его смерть. Говорили, что вместо него в гроб положили какого-то солдата, а сам Шевченко инкогнито живет в Галиции, иногда только посещая родные края.

Среди лояльных России правоохранителей в конце 1990-х была популярна легенда о том, как из-за Шевченко в Киеве не могли построить Клуб КГБ (ныне – Дом культуры СБУ). Мол, на выбранном для строительства месте стоял старый трехэтажный деревянный домик, где когда-то находился элитный публичный дом, который регулярно посещал Шевченко, из-за чего здание получило статус памятника истории. Следовательно, его нельзя было снести. Хотя на самом деле дом был одноэтажным, частным и очень академическим. Там жил и преподавал учитель латинского языка 2-й Киевской гимназии, у которого Шевченко гостил только один раз – в свой последний вечер в Киеве в 1859 году.

В последние годы распространилась гипотеза о якобы жене Шевченко Анне Шариковой, с которой он тайно женился за 10 дней до смерти. Автором этого "открытия" стал петербургский краевед Олег Вареник. Но, как показывают шевченковеды, гипотезы горе-краеведа основываются на ложном объяснении архивных материалов. У Шариковой, как рассказывает Вареник, якобы были какие-то неизвестные рукописи Шевченко. Но она потеряла их то ли из-за прихоти злой судьбы, то ли из-за мошенников. Кроме того, у женщины украли шевченковские письма ее отца, в которых подтверждалось право ее литературной собственности и факт помолвки с поэтом. Когда кто-то попытался опубликовать похищенные рукописи, Шарикова начала судебный процесс неизвестно с кем. Кроме слов самой Шариковой, которую, как утверждает Вареник, объявили душевнобольной, никаких других доказательств в пользу ее утверждений нет.