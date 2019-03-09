"Думы мои" или "Сон": как хорошо ты знаешь стихи Шевченко

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Тарас Шевченко
Тарас Шевченко / 24 Канал

9 марта в Украине отмечают дни гения слова Тараса Шевченко. В 2019 году исполняется 205-ая годовщина со дня рождения Кобзаря, произведения и стихи которого знают и читают во всех уголках мира.

Сегодня в Украине именем Тараса Шевченко назван более тысячи географических объектов, учебных заведений и организаций.

В его честь назван астероид 2427 Кобзарь, кратер Шевченко на Меркурии и редкий минерал тарасовит.

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Больше о Тарасе Шевченко, конечно, знают на родине – в Украине. И после мирового признания не знать самых известных стихов легендарного поэта – едва ли не то же, что и не быть украинцем.

Поэтому проверь свои знания культовых стихов Кобзаря в тесте и делись результатом с друзьями!

 

 

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Теги: Новости Украины Публикации История Новости LifeStyle LifeStyle Новости культуры Тарас Шевченко Литература Тесты
Источник: 24 канал
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